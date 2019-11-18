Yurt dışında yaptırılan testler artık BUTEKOM’da yapılabilecek

18 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - BUTEKOM bünyesinde yer alan Türkiye’nin ilk Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ve İleri Kompozit Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) Laboratuvarları, TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen kapsam genişletme denetimlerini başarıyla tamamladı. TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre toplam 32 test metodunda akredite olan BUTEKOM, uluslararası düzeyde tanınırlık ve kabul edilebilirlik için gerekli olan akreditasyon belgesini aldı. Tekstil, hazır giyim, plastik ve kauçuk sektörlerine yönelik 250’den fazla test yapabilme kapasitesine sahip olan BUTEKOM, yenilenen akreditasyonu kapsamında başta fiziksel testler ve haslık testleri olmak üzere elektrik direnci, ozon dayanımı ve dikey yanma testlerinde akredite olarak test gerçekleştiren Türkiye’nin ilk ve tek akredite kuruluşu oldu. BUTEKOM ayrıca elektrik direnci, termal ve su buharı geçirgenlik direnci testlerini de Türkiye’de gerçekleştirebilen iki kuruluştan biri haline geldi.

“Test harcamaları azalacak”

BTSO ve BUTEKOM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BUTEKOM’un ‘alanında yeni test ve analiz metotları geliştiren çok amaçlı uluslararası bir araştırma merkezi olmak’ vizyonuna sahip olduğunu söyledi. Bu vizyon doğrultusunda merkezin hizmetlerini ve akreditasyon kapsamını genişletmek amacı ile çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan Burkay, “BUTEKOM, özgün ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan testlere ilişkin önemli bir altyapıya sahip. Yürütmüş olduğumuz akreditasyon çalışmaları neticesinde firmalarımız, yurt dışından hizmet aldığı birçok testi BUTEKOM’da yapabilme imkanına kavuştu. Firmalarımız ürünlerini, TÜRKAK tarafından akredite olan laboratuvarlarımızda hem çok daha ucuza hem de güvenli bir şekilde dünya standartlarında test ettirebilecekler. Böylece kaynaklarımızın yurt dışına aktarılmasının da önüne geçmiş olacağız” dedi.

“Firmaların çözüm ortağı”

Yurt dışında birçok araştırma merkezi ile işbirliği içerisinde çalışan BUTEKOM’un, TOBB Oda/Borsa Proje Yarışması'nda “Ar-Ge ve İnovasyon/Üniversite Sanayi İşbirliği” kategorisinde ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Başkan Burkay, “BUTEKOM test analiz ve muayene hizmetleri başta olmak proje hizmetleri, numune üretimi, teknik raporlar, teknik danışmanlık, eğitim, organizasyon hizmetleri gibi birçok alanda firmaların çözüm ortağı konumunda. Bugüne kadar 250’den fazla kurum ve firma BUTEKOM’dan hizmet aldı. Sadece Bursa’da değil Türkiye genelinde tekstil, hazır giyim, plastik ve kauçuk gibi sektörlerde iş yapan bütün firmaların BUTEKOM ile irtibata geçerek merkezin imkanlarından faydalanmasını bekliyoruz” diye konuştu.