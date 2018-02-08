Yurtdışına ombudsmanlık ihraç edecek, hedef 8 ülke

08 Şubat 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kamu Denetçiliği Kurumu, Kayseri’de basın mensupları, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. İdari mercilerle anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmayı amaçlayan önemli kurumlardan biri olan Kamu Denetçiliği Kurumu’nun hedefinde şu anda yüzde 30 dolayında olan bilinirliğini daha da yukarılara taşımak var. Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Yurtdışındaki Türk vatandaşları için de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Malkoç, ilk uygulamayı Avusturya’da yaptıklarını, yıl sonuna kadar 8 ülkede de çalışmaya başlayacaklarını bildirdi.