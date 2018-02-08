ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

Yurtdışına ombudsmanlık ihraç edecek, hedef 8 ülke

Kamu Denetçiliği Kurumu yurtdışına açıldı. Kurumun hedefinde şu anda yüzde 30 dolayında olan bilinirliğini daha da yukarılara taşımak var.

Yurtdışına ombudsmanlık ihraç edecek, hedef 8 ülke
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kamu Denetçiliği Kurumu, Kayseri’de basın mensupları, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. İdari mercilerle anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmayı amaçlayan önemli kurumlardan biri olan Kamu Denetçiliği Kurumu’nun hedefinde şu anda yüzde 30 dolayında olan bilinirliğini daha da yukarılara taşımak var. Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Yurtdışındaki Türk vatandaşları için de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Malkoç, ilk uygulamayı Avusturya’da yaptıklarını, yıl sonuna kadar 8 ülkede de çalışmaya başlayacaklarını bildirdi.

Son dakika Kayseri Kamu Denetçiliği Kurumu ombudsmanlık

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.