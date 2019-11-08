Yüzde 21 büyümeyle 3 milyar 78 milyon lira oldu

08 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Tarihinin en büyük işlem hacmi istatistik rekoruna imza atan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı işlem hacmi rakamlarını değerlendirdi.

Bursa Ticaret Borsası, 2019 yılında bir önceki Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 21’lik büyüme rekoru kırarak, işlem hacmini 3 milyar 78 milyon 480 bin 986 lira yapmayı başardı.

Yakalanan işlem hacmi rakamları Bursa’nın, Türkiye’deki en önemli gıda tarım ve hayvancılık kenti olduğunun kanıtı olduğuna vurgu yapan Başkan Matlı, 2019 yılı ilk 9 ayında Bursa Ticaret Borsası’nın son 5 yılın en yüksek tescil işlem hacmine ulaşıldığını söyledi.

“Şehir ve ülke ekonomisine üyelerimiz çok önemli katkı sağlamaktadır” diyen Özer Matlı “2019 yılının ilk dokuz ayında Bursa Ticaret Borsası’nda en çok işlem gören ürünler arasında 725 milyon 891 bin lira ile zeytin ilk sırada yer aldı. 218 milyon 561 bin liralık işlem hacmi ile mısır ikinci, 217 milyon 172 bin liralık işlem hacmiyle yaş sebze meyve üçüncü, 157 milyon 735 bin liralık işlem hacmiyle canlı hayvan dördüncü, 147 milyon 349 bin liralık işlem hacmiyle de büyükbaş, küçükbaş et beşinci sırada yer aldı” dedi.

Başkan Matlı, “İnanıyoruz ki üyelerimiz başta olmak üzere, hep birlikte daha çok çalışarak, daha fazla üreteceğiz. Sonucunda da ülke ekonomimiz büyüyecek ve hep birlikte kalkınacağız. Bursa Ticaret Borsası`nın büyümesinde katkıları büyük olan tüm üyelerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

İşlem hacminde ilk 5 sıra

Ürün İşlem hacmi

1 Zeytin 725.891.571 TL

2 Mısır 218.561.619 TL

3 Yaş Sebze Meyve 217.172.208 TL

4 Canlı Hayvan 157.735.316 TL

5 Et (Büyükbaş-Küçükbaş) 147.349.192 TL