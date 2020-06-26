Yüzde 60’ı ihracata giden Tokat kirazına sosyal medya kampanyası

26 Haziran 2020

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Tokat Konfederasyonu (TOKKON) öncülüğünde Twitter'da "#KirazTokattaYenir" etiketiyle başlatılan paylaşımlar renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Eroğlu, Hz. Mevlana'nın "Tokat'a gitmek gerek, çünkü Tokat'ta insanlar ve iklim mutedil" sözleriyle övdüğü Tokat'ta kirazın ayrı bir yeri bulunduğunu belirtti. Tokat kirazının dünyaya açıldığını, pek çok ülkede görülebileceğini bildiren Eroğlu, herkesi kente davet etti. TOKKON iş birliğiyle sosyal medyada çalışma başlattıklarını belirten Eroğlu, şunları kaydetti: "1,5 milyon Tokatlı'yı harekete geçirerek hem kirazımızı hem de Tokat'ımızı tanıtmayı, insanlarımızın bu lezzetten mahrum kalmamasını, kiraz denilince akla Tokat'ın gelmesini sağladık. Herkesi kirazın ana vatanı Tokat'a bekliyoruz." Öte yandan kentte 5 bin dekar alanda üretilen kirazdan yılda 9 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. İl genelinde yetiştirilen "Ziraat 0900" başta olmak üzere "Napolyon", "Lambert", "Vink" ve "Stella" gibi kiraz türlerinin yaklaşık yüzde 60'ı yurt dışına satılıyor. Son yıllarda ihracat pazarlarına Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Almanya, Hollanda ve İtalya'dan sonra Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün de eklendi. Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, “Çin'den de talep var. Bu ülkeye şimdilik az da olsa göndermeye başladık. Önümüzdeki yıllarda daha başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.