Zabıta denetimlerini artırdı

13 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde ölümlere yol açan corona virüsüne karşı toplu ulaşım araçları, selatin camileri, sosyal tesisler ve farklı kamu kurumlarında ilaçlama çalışmaları yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, durumun fırsatçılığa çevrilmemesi için esnaf denetimlerini başlattı. Özellikle virüsün Türkiye’de de görüldüğünün açıklanmasının ardından dezenfektan, temizlik ürünleri ve kolonyaya olan talebin artmasıyla bazı işyerlerinin vatandaşlara fahiş fiyat uyguladığı iddiaları üzerine Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği içinde bu tür ürünleri satan işyerlerine denetim yaptı. Bursa genelinde bu tür ürünlerin toptan ve perakende satışını yapan tüm esnafın denetleneceği belirtilirken, Atatürk Caddesi üzerindeki esnafın ürün alış ve satış faturaları incelendi.

Atatürk Caddesi üzerindeki esnafta yapılan denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmazken, Ticaret Müdürlüğü ekipleri ürün faturalarında karşılaştırma yaptı ve fahiş fiyat uygulamalarının cezaları hakkında esnafı bilgilendirdi. Denetimlerin Bursa’yı kapsayacak şekilde süreceği belirtilirken, fahiş fiyat uygulaması saptanması halinde durumun tutanakla Bakanlığa bildirileceği ve cezai işlemin de Bakanlık tarafından uygulanacağı kaydedildi.