Zafer OSB’de, 50 milyon dolarlık yatırım için ilk arsa tahsisi yapıldı

22 Haziran 2020

HALİM ASLAN-KÜTAHYA

Geçtiğimiz aylarda, Kütahya Valiliği öncülüğünde, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KUTSO) katkıları ile yapılan “Kütahya’ya yatırım yapın’ çağrıları ilk meyvesini verdi. Bursa, Kocaeli, İstanbul, Gaziantep gibi illere yapılan ziyaretlerde, yatırımcılar ve ilin önde gelen kurum ve kuruluşları ile görüşmelerin ardından yapılan çağrıların sonucunda, Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk arsa tahsisi gerçekleştirildi. OSB’de ilk yer tahsisinin 50 milyon dolar yatırım yapacak olan Güneş Plastik Kalıp Sanayi ve Ticaret AŞ’ye yapıldığı belirtildi. Otomotiv, beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörüne yönelik plastik enjeksiyon parça üretimi ve montajı yapan şirkete 534 bin m2 alan tahsis edildi. Kurulacak fabrikada, ilk etapta 500, 5 yıl sonunda ise 2 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, 2020 yılı yatırım programına alınan, 376 hektar alana sahip birinci etabın, altyapısının da yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yapılacağı söyleniyor. Dördüncü kademe teşvik bölgesinde yer alan Kütahya Altıntaş Zafer OSB’de 10 bin m2’den 500 bin m2’ye kadar arasa tahsisi yapılabiliyor. Altyapı katılım bedelinin 55 TL’den 27 TL’ye düşürülmesi ve çevre illerdeki sanayi bölgelerinin yatırıma doymuş olması nedeniyle, sanayi yatırımlarının bölgeye kayacağı bunun da arsa tahsislerini hızlandıracağı ifade ediliyor.

“İstihdam ve teşvik avantajlarından yararlanın”

Kütahya Altıntaş Zafer OSB’nin, büyük ulaşım ve altyapı projelerinin kesişim noktasında yer aldığını kaydeden KUTSO Başkanı İsmet Özotraç, “Aynı zamanda yatırım alanı büyüklüğü ve Kütahya’nın istihdam avantajları ile uygulanan teşvikler yönünden de ilimiz, sanayi yatırımları için cazibe merkezi konumunda” dedi. Özotraç, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak illerini kapsayan Zafer Bölgesel Havalimanı’nın hemen karşısında yer alan OSB’nin yanından Ankara-İzmir otobanının geçmesinin, bölgeye lojistik açısından önemli avantajlar sunacağını belirtti. İldeki ulusal ve uluslararası otomotiv yatırımları ile bu sektörde kümelenmenin de yatırım avantajlarından biri olarak öne çıktığını ifade eden Özotraç, ildeki Dumlupınar Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi sayesinde kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin güçlü ve verimli bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.