ZAFER, sosyal gelişmeyi 12 projeyle destekleyecek

19 Ağustos 2020

HALİM ASLAN-KÜTAHYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçları 13 Ağustos’ta ilan edildi. Konu hakkında açıklama yapan Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) Genel Sekreteri Veli Oğuz, “ZAFER, TR33 Bölgesi adına sunduğu 12 projenin tamamına destek almaya hak kazanarak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en başarılı kalkınma ajansı oldu” dedi.

Oğuz, ajans tarafından sunulan projeler kapsamında; Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden teklif edilen 3’er projenin tamamının desteklenerek, 166 milyon TL olan 2020 SOGEP bütçesinin yüzde 8,3’üne karşılık gelen 13 milyon 750 bin TL tutarında hibe desteği almaya hak kazanıldığını söyledi.

TR33 Bölgesi’nde 20 milyon TL büyüklüğünde yatırım yapılmasının öngörüldüğünü aktaran Oğuz, bununla birlikte, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden 171 kurum ve kuruluşun işbirliğinde yürütülecek projeler kapsamında, 146 eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek toplam 5 bin 144 saat istihdama yönelik eğitimler verileceğini kaydetti. Oğuz, ayrıca 376 kişinin istihdam ya da kendi işini kurarak iş gücüne katılımın sağlanacağını, 10 adet atıl durumdaki kamu binasının da ekonomiye kazandırılacağını kaydetti.