ZEVE, Sivas kent meydanını aydınlatacak

29 Eylül 2017

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait camii, medrese ve idari binalar gibi birçok tarihi eseri aynı yerde barındıran Sivas Kent Meydanı, ZEVE Aydınlatma Tasarım Stüdyosu’nun projesiyle aydınlatılacak.



Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından tarihi eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında ele alınan “Sivas Kent Meydanı ve Tarihi Binaları Aydınlatma ve Tasarımı Projesi” Sivas’ta ki muhtelif kurum ve kuruluşların finansman desteğiyle hayata geçirilecek.



Aydınlatma tasarım projesini yapacak olan ZEVE Aydınlatma Tasarım Stüdyosu kurucusu ve tasarımcı Ayrım Yaser Talu, “Başta Sivas Valisi Davut Gül olmak üzere, Belediye Başkanı ve şehrin diğer önemli kurum ve kuruluşlarının ortak hedefi olarak ortaya çıkan, bu meydanı doğru bir aydınlatma ile bir cazibe merkezi haline dönüştürme fikri ve tarihi eserler açısından dünyanın zengin coğrafyalarından biri olan Anadolu’da bu tür çalışmaların yapılması ülkemiz adına gerçekten sevindirici bir gelişmedir”, dedi.



Sivas Kent Meydanı’nda ZEVE tarafından yapılacak olan aydınlatma projesi ile tarihi yapıların ana mimari unsurlarıyla birlikte toplumsal ve tarihi önemleri de vurgulanarak, meydana ve yapılara ek bir boyut kazandırılacak.

Güvenliğe katkı yapacak

ZEVE tasarımcısı Ayrım Yaser Talu, uygulanacak olan projenin, bölgenin güvenliğini de destekleyeceğini ve bölgede gece ortamının kalitesinin ve dolaşım konforunun artacağını belirterek, "Başarılı bir dış aydınlatmanın sonucunda oluşacak atmosferik ortam bölgenin cazibesini artıracak ve insanların akşam saatlerinde bölgeyi ayrıca ziyaret etmelerini teşvik edecek." dedi.

Dikkat edilmesi gereken unsurlar

Ayrım Yaser Talu, tarihi bir yapıda ele alınacak herhangi bir çalışmanın, eseri bozmamasına ve tahrip etmemesine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, yapıyı en iyi şekilde gösterecek aydınlatma tasarımına ilişkin kararlar verilirken, yapının bütününde asgari müdahale ve geri dönüşüm ilkelerinin benimsenmesi, dikkat edilmesi gereken konulardan bazıları olduğunu ifade etti.



Ayrım Yaser Talu, tarihi binalarda yapılacak olan aydınlatma çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken unsurları ise şöyle özetliyor, “Öncelikle söz konusu tarihi yapıda aydınlatmaya dair gerçek ihtiyacın ne olduğunun altının çizilmesi gerekiyor. Başarılı bir aydınlatma tasarımı holistik (bütünsel) bir yaklaşım gerektiriyor. Estetik görünüm, mimari bütünlük, görsel konfor, çevresel faktörler, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, enstalasyon gibi faktörlerin eş zamanlı olarak düşünülmesi gerekiyor.



ZEVE Aydınlatma Tasarım Stüdyosu’nun “Sivas Kent Meydanı ve Tarihi Binaları Aydınlatma ve Tasarımı Projesi”nin 2018 yılında tamamlaması planlanıyor.