Zeyniler, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılacak

08 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanına esin kaynağı olan Zeyniler’in alternatif turizmden daha fazla pay alabilmesi için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Zeyniler’in, Uludağ’ın yamaçlarında kurulu, Bursa’nın seyredilebileceği tarihi ve doğal güzellikleri olan bir yer olduğunu vurgulayan Oktay Yılmaz, “Seyir terası, doğal yürüyüş parkurları, şelalesi, Uludağ’a çıkan trekking alanlarıyla ve yamaç paraşütü pistini bünyesinde barındıran, var olan kültürel mirasıyla büyük bir turizm potansiyeline sahip Zeyniler, ilçemizin önemli değerlerinden birisi. Aynı zamanda Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanına ev sahipliği yapan bölge edebiyat ve sanatseverlerin de ilgi duydukları bir yer. Bizler de önümüzdeki süreçte Zeyniler’in hem ulusal ve uluslararası bazda tanıtımı daha iyi yapılmak ve kentimizin turizm pastasındaki payını daha da artırmak adına çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.