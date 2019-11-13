13 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Mudanya’da hasat mevsiminin bereketi, Mudanya Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesiyle sofralara taşınmaya devam ediyor. Mudanya Belediyesi ekipleri belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplamaya başladı.

“Topraktan Halka Zeytinyağı” projesi kapsamında Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından toplanan zeytinler, yağhanede işlem gördükten sonra şişelenip Zeytin Dalı Projesi’ne kayıtlı ailelere ulaştırılacak. Zeytinlerin her bir tanesinin sevgiyle toplandığını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Her gramında alın teri olan zeytinyağımızı sevgiyle üretip, emeğimizi sevgiyle besliyoruz. Ürettiklerimizi de Zeytin Dalı birimimize kayıtlı hemşerilerimize adil bir şekilde dağıtıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda daha çok aileye ulaşmak” diye konuştu.