Zeytin Mektebi ile üretimin artması hedefleniyor

26 Ekim 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Zeytin üretiminde dünyada dördüncü sırada yer alan Türkiye’de Antalya Ticaret Borsası’nın Antalya Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile bölgede zeytin ve zeytinyağı üretimini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, üretici ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla online hizmete açtığı Zeytin Mektebi’ne yoğun ilgi gösterildi.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ilk ders gününde yaptığı konuşmada, zeytinin bu toprakların çok önemli bir değeri olduğunu söyledi. Antalya Ticaret Borsası olarak uzun süredir zeytin ve zeytin çeşitleri üzerine çalıştıklarını anlatan Çandır, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiraladıkları 2 bin 630 dönümlük Vakıf Zeytinliği’ni kente kazandırdıklarını anımsattı.

Zeytinlikte 20 bin ağaç olduğunu kaydeden Çandır, şunları kaydetti. “Zeytin ve zeytinyağında gerek üretim, gerek tüketim, gerekse bu ürünlerden sağlanan katma değer açısından hak ettiğimiz yerde değiliz. Bu nedenle bu eğitimi çok önemsiyorum. Umarım bu eğitim, topraklarımızın müthiş zenginliği zeytinin hak ettiği katma değeri kazanması, bize ait bu değerin halka daha çok ulaşması için önemli katkılar sağlar.”

“Zeytinyağı ihracatında en büyük rakip Tunus”

Antalya Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca da, tarımda üretici eğitimlerinin önemine değindi. Pandemi döneminde de bu eğitimleri aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Karaca, “Zeytin Mektebi’ne yoğun ilgi gösterilmesinden mutluyuz. Eğitime çiftçiler, akademisyenler, ziraat mühendisleri, tarıma yatırım yapmak isteyen çok sayıda girişimcinin yanı sıra çeşitli ülkelerden katılımcılar katılıyor” dedi.

İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Kerem Savran ise zeytinin anavatanının Türkiye olduğunu anımsattı. Son yıllarda dünyada sağlıklı beslenmeye artan ilgiyle birlikte zeytin ve zeytinyağı üretimi ve tüketimine de ilginin arttığına dikkat çeken Savran, şöyle konuştu: “Türkiye, dünyada zeytin üretiminde İspanya, Yunanistan, İtalya’dan sonra 1 milyon 757 bin ton üretimle 4’üncü üretim alanında da 864 bin hektar ile 8’inci sırada yer alıyor. Sofralık zeytin ihracatında 75 bin tonla 5. sırada, zeytinyağı ihracatında ise 56 bin tonla yine 5’inci sıradayız. İspanya ve İtalya gibi ülkeler ithalat da yaparak pazarı elinde bulunduruyor. Mısır, sofralık zeytin konusunda atağa geçerek İspanya’dan sonra en önemli üretici ülke oldu. Türkiye’nin zeytinyağı ihracatında en önemli rakibi ise Tunus.”

Tunus’un AB ülkeleri ile özel anlaşma yaparak gümrük vergisine takılmadan ihracatını gerçekleştirdiğini vurgulayan Muzaffer Kerem Savran, “Türkiye’de zeytinyağı tüketimi düşük. Kişi başı 2 kilogram zeytinyağı tüketiyoruz. Yunanistan ve İspanya 11 kilogram, İtalya ise 8 kilogram tüketiyor. 2005 yılından itibaren Türkiye’de üretimi artırmaya yönelik ciddi adımlar atıldı. Türkiye’de zeytin ağaç varlığı her geçen yıl artıyor. Desteklemelerle zeytin ve zeytinyağı üretim ve tüketimi artırılmaya çalışılıyor.”