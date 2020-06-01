01 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR

Bu yıl, 100. Kuruluş yıl dönümünü kutlayacak Antalya Ticaret Borsası (ATB) mayıs ayı Meclis Toplantısı video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Antalya, tarım ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATB Başkanı Ali Çandır, ''Eşi benzeri yaşanmamış zor günlerden geçiyoruz. Bir yandan sağlığını korumaya çalışan insanlar diğer yandan işini korumaya, ayakta kalmaya çalışıyor.'' dedi.

"Zeytin ve portakalı pahalı yiyeceğiz"

Yaşanan ani yüksek sıcaklık, gece gündüz sıcaklık farkının artması ve fırtınanın henüz çiçeklenme ve meyve tutum dönemini yaşayan ağaçlarda ciddi sıkıntılara yol açtığını, bazı meyvelerde verim ve kalite kaybı olduğunu belirten Çandır, şunları kaydetti:

''Portakalda yüzde 20 ürün kaybı yaşandı. Zeytinde ise yüzde 30 civarında ürün kaybı bekleniyor. Hava şartlarının henüz çiçeklenme aşamasında olan ya da meyveye durmuş ağaçları etkilemesi nedeniyle bu yıl portakal ve zeytini biraz pahalı yiyeceğiz. Don nedeniyle açık alandaki bazı ürünlerde de zarar oluştu.''

"Yaş meyve sebze ihracatımız arttı"

Koronavirüs döneminde sebze üretiminde ve ihraç edilen sebzenin nakliyesinde bazı aksaklıklar görülse de sektörün genel olarak iyi bir dönem geçirdiğini vurgulayan Çandır, ''Yaş meyve sebze ihracatımız Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış gösterdi. Süs bitkilerin bu dönemden olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor.Kesme çiçekte yüzde 65 ve diğerlerinde yüzde 100 oranında ürünler serada kaldı. Kesme çiçek ihracatı mart ayında yüzde 14, Nisanda yüzde 21 Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 11 düştü. Antalya'nın Ocak-Nisan dönemi toplam ihracatı yüzde 1.5, tarım ihracatı ise yüzde 12 arttı.'' ifadelerini kullandı.

Tıbbi aromatik bitkilere talep arttı

Otel, restoran, okul, üniversite ve resmi kurum yemekhanelerinin kapanması nedeniyle et, süt ve süt mamulleri, reçel, pekmez, lokum, mantar, zeytin ve zeytinyağı gibi ürünlerin toptan satışlarının durma noktasına geldiğine dikkat çeken Çandır, şöyle devam etti:

''Et sektöründe ramazan ayının da etkisiyle perakende de artış görülmüştür. Arı yetiştiriciliğinde bir problem yaşanmadı. Ancak sıcaklığın etkilerinin ne olacağının henüz kestirilemedi. Tıbbi aromatik bitkiler sektöründe özellikle sağlık yönünde iş alternatif tıp ürünleri olması nedeniyle artış görüldü. Tıbbi aromatik sektörü salgın ve sonrasında olumlu etkilenecek sektörlerden biri olacak.Hububat sektörün hava koşulları nedeniyle verim, kalitede iyi bir dönem yaşıyor.''