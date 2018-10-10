'Zirvede' üç ekibe ödül dağıttı

10 Ekim 2018

Sabiha Toprak

Ağaç bazlı panel sektöründe faaliyet gösteren Kastamonu Entegre , üretimin tüm aşamalarında kalite sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalarına, bünyesinde gönüllü kurulan kalite çemberleri ekiplerinin başarılı projeleriyle hız kazandırıyor. Şirket içi tüm proseslerde problem çözme metodolojisinin temel oluşturduğu, kalite geliştirme sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalar, gönüllü ekipler tarafından yürütülüyor. Çalışmalarında İSG ve çevre risklerini ortadan kaldırmaya, ürün kalitesini yükseltmeye, maliyetleri düşürmeye ve verimliliği arttırmaya odaklanan ekipler, çalışmalarını her yıl düzenlenen KEAS Global Kalite Zirvesi'nde ödüle taşıyor. Kastamonu Entegre'nin yurt içi ve yurt dışı üretim lokasyonlarında çalışmalarını tamamlayan ekipler arasından temsilci olarak belirlenen on iki ekibi ağırlayan zirve bu yıl, geçtigimiz hafta yoğun bir katılımla gerçekleştirdirdi. Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız'ın açılış konuşması ile başlayan zirveye, Kastamonu Entegre Kalite ve Kalite Sistemleri Direktörü Bekir Yaraşır' KALDER Genel Sekreteri Senem Güner ve Toyata İnsan Kaynakları ve İdari işler Genel Müdürü Engin Toker de katıldı. Törende Tataristan'dan Nemo Ekibi “En İyi Sunum Yapan Ekip” olarak öne çıkarken, Tarsus'tan Zamana Karşı Ekibi birinci, Balıkesir'den El Ele Ekibi ikinci, Romanya'dan PB Ekibi üçüncü oldu.

3. Global Kalite Zirvesi'ne katılan ekipler, Toplam Kalite Yönetimi'nin sürekli gelişim araçlarından biri olan Öneri Sistemi kapsamında “İSG, çevre, ürün kalitesi/müşteri memnuniyeti, maliyet düşürme/verimlilik, en ilginç/ orijinal, en fazla öneri veren” başlıklarıyla altı farklı kategoride değerlendirildi.

Zirveye katılan tüm ekipleri tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız”2016 yılından bu yana düzenledikleri zirvenin, bu yıl kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurguladı. Yıldız, Kalite ve Kalite Sistemleri Bölümünün, yönetici ve çalışanlarının gayretleriyle dört yıl gibi kısa bir sürede çok hızlı gelişme göstererek bir hayalinin gerçekleşmesi sağladıklarının altını çizdi. Kalite birimlerinde çözümün bir parçası olmanın önemine değinen Yıldız, üretim ve sonrasında görülebilecek sorunların, net bir şekilde ortaya konması ve çözüme yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi sürecinde, takım oyununun önemini vurguladı.

Yıldız” bu yıl üçüncüsü gerçekleşen zirveye yönelik son olarak şu açıklamalarda bulundu: “Kastamonu Entegre olarak kararlılıkla sürdürdüğümüz kalite gelişim yol haritası çerçevesinde, önemli çalışmalar yürüyor, başarılar elde ediyoruz. Daha önce Türkiye tesislerine yönelik düzenlediğimiz bu etkinliğe, kısa sürede yurt dışı tesislerini de katarak geleneksel hale getirdik. Kastamonu Entegre olarak dileğimiz, bize yüksek katkılar sağlayacak ve gelişmemizi sürekli kılacak iyileştirme çalışmalarının tüm fabrikalarımızda hız kesmeden devam etmesidir.” dedi.