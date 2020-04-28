“Zor günler geçiren işletmeler bir nebze olsun rahat nefes alacak”

28 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde üyelerinin yanında olmayı sürdürüyor. KOBİ Finansman Projesi Nefes Kredisi’ne bugüne kadar en fazla destek sağlayan kurumlardan olan BTSO, yeni Nefes Kredisi için de kaynaklarını üyelerinin kullanımına sundu. BTSO üyesi KOBİ’ler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 100 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. 2020 yılının tamamen ödemesiz olacağı kredi desteğinde işletmeler ödemelerini 2021 yılında aylık eşit 12 taksitle yapacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi’ne ilk olarak Denizbank daha sonra ise kamu bankaları da aracılık edecek.

“Tüm imkanlarımızı üyelerimiz için kullanıyoruz”

Yeni Nefes Kredisi desteğine ilişkin açıklamalarda bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, projenin devlet, finans sektörü ve iş dünyası işbirliğinin örnek çalışmalarından biri olduğunu söyledi. Salgın dolayısıyla zor günler geçiren işletmelerin Nefes Kredisi ile bir nebze olsun rahat nefes alacağını belirten Başkan Burkay, “TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi’ne büyük bir ihtiyaç vardı. Nefes Kredisi’nin hayata geçmesi için büyük gayret gösteren TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na Bursa iş dünyamız adına teşekkür ediyorum. BTSO olarak biz de bu krediye en büyük desteği sağlayan Odalardan biri olduk. Yeni Nefes Kredisi ile üyelerimize ilk etapta 500 milyon liraya kadar kredi kullandırmayı amaçlıyoruz. 45 bin üyemizden aldığımız gücü yine üyelerimiz için kullanmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Nefes Kredisi’nde kredi tutarı ve faiz oranlarının yanı sıra 2020 yılında ödeme yapılmayacak olmasının işletmeler açısından son derece önemli olduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Cirosu 25 milyon liranın altında olan KOBİ’lerimiz Odamızdan alacaklar ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir’ ibaresini içeren Faaliyet Belgesi ile başvurularını Denizbank şubelerine gerçekleştirebilirler. Üyelerimiz bu belgeyi online olarak da temin edebilirler. Ayrıca üyelerimiz Nefes Kredisi ve merak ettikleri diğer konularda 05331454613 numaralı BTSO WhatsApp Üye İletişim Hattı’ndan detaylı bilgi alabilirler” diye konuştu.