“Zorunlu izin tatil değildir”

31 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) -Tüm dünyayı saran ve pandemi olarak ilan edilen Covit-19 nedeniyle, pek çok kamu ve özel sektör kurumları, çalışanlarına yönelik bir takım iş modelleri uygulamaya başladılar. Bu kararların salgının yayılmaması adına alındığını hatırlatan Gül, şöyle konuştu: “Ülkemizde bir taraftan ‘evde kal’ mottosu ile zorunlu olmadıkça evlerden dışarıya çıkılmaması çağrısı yapılırken, diğer taraftan da hizmet ve üretimine ara veren veya kapanan işletmeler çalışanlarına yönelik ‘evde çalışma’, ‘ücretli izin’, ‘yıllık izin’, ‘kısa çalışma ödeneği’ gibi modelleri uygulamaya başlamışlardır. Salgının yayılmaması için alınan bu kararlara rağmen; ‘evde çalışma’, ‘ücretli izin’, ‘yıllık izin’ kullandırılması gibi uygulamalardan yararlanan bazı çalışanların evlerinde kalmaları gerekirken, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde gereksiz bir şekilde evlerinin dışında zaman geçirdikleri bilgileri edinilmektedir. PERYÖN Güney Marmara Şubesi olarak evde kalınması konusuna en üst düzeyde hassasiyet gösterilmesi hususunu bir kez daha hatırlatırız.”

“Bu uygulamalar salgının yayılmaması amacıyla alınmış tedbirlerdir”

‘Evde çalışma’, ‘ücretli izin’, ‘yıllık izin’ kullandırılması gibi uygulama kapsamındaki çalışanlara seslenen Gül, “Bu izin bir tatil değildir, tatil olarak algılanmaması gerekmektedir. Bu uygulamalar salgının yayılmaması amacıyla alınmış tedbirlerdir. Herkesin bir taşıyıcı risk içerebileceği, dışarıdan alınabilecek virüsün evlere taşınabileceği, esas risk grubunu oluşturan (evdeki yaşlılar-çocuklar-hamileler-engelliler gibi) kesimlere de bulaştırılabileceği unutulmamalıdır. Öte yandan işletmelerinde hizmet ve üretime ara veren veya kapatan, çalışanlarına yönelik evde çalışma, ücretli izin, yıllık izin, kısa çalışma ödeneği ve bu gibi modelleri uygulayan işyerlerinin insan kaynakları yöneticileri de çalışanlarını bu doğrultuda uyarmalı ve bilgilendirmelidir” diye konuştu.