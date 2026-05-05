Migros Yemek’ten Sektörü Dönüştüren İçgörü: “Pazar Büyük, Mahalle Küçük!” Akıllı Büyüme Asistanı Mystro Yayında

Bir perakende teknoloji şirketi olarak Türkiye’de sektöre yön veren Migros’un online yemek platformu Migros Yemek, restoran ekosisteminde yeni bir dönem başlatıyor. Kuruluşundan bu yana hızla büyüyerek 80 bine yakın restoranlık dev bir ağa ulaşan platform, "akıllı veri" odaklı büyüme asistanı Mystro ile sektördeki konumunu teknolojik bir vizyoner olarak perçinliyor.

Mahalle Seviyesinde Veri Rehberliği

Mystro, çok temel bir gerçeklikten yola çıkıyor: “Restoran pazarı büyük, ancak her restoran için asıl hikaye kendi mahallesinde küçük bir alanda dönüyor.” Restoranlar temelde birkaç kilometrelik bir yarıçap içindeki müşteri alışkanlıklarıyla yaşıyorlar.

Mystro, Migros One ekosisteminin veri gücünü bu "mikro" ölçeğe indiriyor. Restoranlara sadece genel raporlar sunmak yerine; mahallesindeki boşlukları, komşu sokaktaki talep değişimlerini ve sokağın nabzını analiz ederek şu aksiyonları öneriyor:

Hiper-Lokal Menü Mühendisliği: Her bölgenin talep dinamiği farklıdır. Mystro, mahalle bazlı talep boşluklarını analiz ederek menünde eksik olan ürünleri tespit eder ve bu ürünleri müşterilere sunman için nokta atışı ürün önerileri geliştirir. Ayrıca, menünün genelindeki optimizasyon alanlarını belirler ve restoranları daha kolay satış yapabilmelerini sağlar.

Sokak Sokak Büyüme Stratejisi: Restoranın çevresindeki potansiyel poligonları tarayarak, en yüksek sipariş potansiyeline sahip, henüz keşfedilmemiş yeni teslimat alanlarını harita üzerinde gösteriyor.

Operasyonel Radar: Hazırlık sürelerinden iptal oranlarına kadar tüm metrikleri takip ederek; mahalledeki müşteri memnuniyetini en üstte tutacak kritik uyarıları restorana ulaştırıyor.

"Restoranlarımızın Mikro-Strateji Ortağıyız"

Migros Yemek, Mystro ile bir yemek platformu olmanın ötesine geçerek; her bir restoranın kendi lokasyonundaki "görünmez" veriyi kazanca dönüştüren bir teknoloji partnerine dönüşüyor.

Migros Yemek Yönetici Direktörü Gülfem Karcı, Mystro’nun temelindeki içgörüyü şu sözlerle vurguluyor:

“Restoran pazarı devasa bir ekosistem, ancak her restoranın dünyası aslında kendi mahallesi kadar küçük ve özel. Mystro ile biz bu küçük dünyadaki büyük veriyi restoranlarımızın hizmetine sunuyoruz. 80 bine yakın iş ortağımıza sunduğumuz bu teknolojiyle amacımız; veriyi mahalle seviyesine indirerek, her restoranın kendi sokağındaki tercihlere göre en doğru ve en karlı adımları atmasını sağlamak. Migros ekosisteminin teknolojik gücünü esnafımızın yerel tecrübesiyle birleştiriyor, büyümeyi mahalle mahalle başlatıyoruz.”

Geleceği Veriyle Kurgulayan Ekosistem

Mystro’nun devreye alınmasıyla birlikte Migros Yemek, sektördeki takip eden değil, standartları belirleyen vizyonunu bir kez daha kanıtlıyor. Restoranlar artık sadece sezgileriyle değil; sokağını, mahallesini ve müşterisini tanıyan akıllı bir asistanla fark yaratıyor.