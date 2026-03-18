MYZ Co Charge sürdürülebilir mobiliteyi desteklerken sporun dayanışma ruhunu büyütüyor

Elektrikli araçlar için yenilikçi ve sürdürülebilir şarj çözümleri geliştiren MYZ Co Charge, Türkiye genelinde 12 lokasyonda kurduğu 54 üniteli şarj altyapısıyla hizmet veriyor. Şirket, yüksek teknolojili altyapısı, kullanıcı dostu dijital platformları ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik eden yaklaşımıyla elektrikli mobilite dönüşümünde etkin bir rol üstlenmeye devam ediyor.

Elektrifikasyonun hızlandığı yeni mobilite çağında kullanıcı dostu çözümler geliştiren MYZ Co Charge, yalnızca bireysel kullanıcılar için değil ticari alanlar için de geliştirdiği çözümlerle elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

Daha yeşil bir gelecek için güçlü adımlar

MYZ Co Charge, “daha yeşil bir gelecek” vizyonuyla hareket ederken karbon salımını azaltan teknolojik yatırımlarıyla sürdürülebilir ulaşım kültürünün yaygınlaşmasına destek oluyor.

Türkiye genelinde kurduğu şarj istasyonlarıyla elektrikli araç kullanımını daha erişilebilir hale getiren şirket, son bir yılda sağladığı enerjiyle 5 tonun üzerinde karbon salımının önüne geçerek çevreye önemli bir katkı sağladı.

Yeni istasyon yatırımlarıyla büyümeyi sürdüren MYZ Co Charge, önümüzdeki dönemde Ankara, Balıkesir ve Bartın’da devreye alacağı yeni noktalarla şarj altyapısını daha geniş bir coğrafyaya yaymayı hedefliyor.

(Zeren Group Operasyonlar ve Dış İştirakler Direktörü Çağla Tepe)

Zeren Group Operasyonlar ve Dış İştirakler Direktörü Çağla Tepe, “Amacımız yalnızca araçların enerjiye erişimini sağlamak değil; karbon salımını azaltan çözümlerimizle çevreye duyarlı ulaşım kültürünü de yaygınlaştırmak. Bu yaklaşımımızla hem bireysel kullanıcıların hem de toplumun sürdürülebilir yaşam biçimlerine geçişini destekliyoruz. MYZ Co Charge’la, Zeren Group’un insana ve çevreye değer katan vizyonunu geleceğe taşıyarak Türkiye’den başlayıp uluslararası pazarlara uzanan bir dönüşüme öncülük etmek istiyoruz.” diye konuştu.

MYZ Co Charge sporun birleştirici gücüyle dayanışmaya davet ediyor

MYZ Co Charge’ın katkıları yalnızca çevreyle sınırlı kalmıyor; şirket, sporun toplumsal dayanışmayı güçlendiren etkisine de inanarak ArsaVev Hatay Voleybol Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri’nin ardından yeniden yapılanma sürecini sürdüren Hatay’da sporun umut veren gücüne destek olmak isteyen MYZ Co Charge, kulübün forma sırt sponsoru olarak takımın yanında yer aldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Hatay ekibinin yeniden sahaya dönüş hikayesi, bölgedeki genç sporcular için de ilham kaynağı oldu.

Umudu büyüten bir iş birliği

Hatay’da düzenlenen törende imzalanan sponsorluk anlaşması, yalnızca bir iş birliği değil aynı zamanda güçlü bir dayanışma mesajı taşıyor. MYZ Co Charge, bu destekle hem sporun birleştirici gücünü hem de toplumsal dayanışmanın önemini vurguluyor.

Törende konuşan, dayanışmanın gücü ve sporun birleştirici etkisini vurgulayan MYZ Co Charge Operasyon Müdür Yardımcısı Kaan Sural, “Hatay’da bugün attığımız bu imza, bir sponsorluk anlaşmasından çok daha fazlasını ifade ediyor. ArsaVev Hatay Voleybol Spor Kulübü’nün yeniden sahaya dönme azmi, hepimize umut ve ilham veriyor. MYZ Co Charge olarak bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Her formanın, bu kente ve genç sporculara inancımızı temsil ettiğine inanıyoruz. Dayanışmanın gücüyle, Hatay’ın yeniden ayağa kalkma hikayesine katkı sunmak bizim için büyük bir mutluluk.” diye belirtiyor.