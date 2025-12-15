Ulusal marka Made in Russia'nın gözünden 2025: İki ülke ticaretini güçlendiren, verimli bir yıl

Rusya, Türkiye’nin en büyük üç dış ticaret ortağından biri. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ocak–Ekim 2025 döneminde Rusya’dan yapılan ithalat 35,5 milyar dolara ulaştı. Ulusal marka “Made in Russia” bu süreçte Rus ürünlerinin Türkiye pazarındaki varlığının artmasına katkı sağladı. Program, 2025 yılı boyunca yalnızca Türkiye’de sunulan Rus ürünlerinin çeşitliliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda ihracatçıları destekledi, doğrudan müzakereleri kolaylaştırdı ve şirketlerin sektörel fuarlara katılımını güvence altına alarak iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirdi.

Ulusal marka “Made in Russia” Türk şirketlerine nasıl fayda sağlıyor

Ulusal marka “Made in Russia”, ürünleri beş kriterden birine veya birkaçına göre sertifikalandırılan 1.500’den fazla şirketi bir araya getiriyor. Bu kriterler kalite, güvenilirlik, benzersizlik, organik köken ve çevresel duyarlılık olarak sıralanıyor. Bugüne kadar “Made in Russia” kapsamında 27.500’den fazla ürün sertifikalandırıldı.

Türk ithalatçılar için bu ulusal marka altında faaliyet gösteren şirketlerle çalışmak üç temel avantaj sağlıyor. Bunların başında daha düşük risk ve daha kolay iletişim geliyor. Türk şirketleri açısından program ayrıca, güvenilirlik filtresi işlevi görerek kanıtlanmış itibara ve yerleşik kalite standartlarına sahip tedarikçilerle çalışıldığını garanti ediyor.

Türkiye’deki “Made in Russia” ulusal marka temsilcisi Timur Safin, “Türkiye’den Rus ürünlerine yönelik istikrarlı bir ilgi görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye pazarına giren şirket sayısı da artıyor. En belirgin büyüme; kimya, tarım-gıda ve metalurji alanlarında gerçekleşti. Bu sektörler, hammadde ve FMCG’ye yönelik iç talebin arttığı bir dönemde Türk şirketleri için özellikle önem taşıyor,” diyor.

Öne çıkan alanlar: Türk pazarının ilgisini çeken başlıca segmentler

Ulusal marka “Made in Russia” çatısı altındaki Rus ürün yelpazesi geniş olmakla birlikte, bazı segmentler Türk şirketleri açısından özellikle öne çıkıyor.

1. Tarım-gıda sektörü (AIC)

- Tahıllar (buğday ve işlenmiş buğday ürünleri, mısır)

- Bakliyat (bezelye, kuru nohut, mercimek)

- Bitkisel yağ ürünleri (ayçiçek yağı, küspe, meal)

- Endüstriyel şeker ürünleri (pancar küspesi ve melas)

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında Rusya’nın Türkiye’ye yaptığı tarım-gıda ihracatı yaklaşık 1,45 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kategori, Türk işleyiciler ve distribütörler arasında yüksek talep görüyor. Tedarik süreleri istikrarlı olurken, fiyatlar öngörülebilir nitelikte. Rakamlar ise istikrarlı bir büyümeye işaret ediyor: 2018–2024 döneminde Rusya’nın Türkiye’ye ihracatı %85 artmış bulunuyor.

2025 yılındaki temel itici güç ayçiçek yağı oldu. İhracat hacmi 740 bin tonu aşarak 840 milyon doların üzerine çıktı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hacimde %24, değerde ise %70 artış anlamına geliyor. Öne çıkan şirketler arasında bitkisel yağ tedarikçileri Bio-ton ve EcoOil yer alıyor.

2. Hazır gıdalar ve içecekler

Türk perakendeciler, alkolsüz içecekler, soslar ve atıştırmalıklara yönelik talebin arttığını bildiriyor. Bu segmentte Rus üreticiler ürün çeşitlerini hızla genişleterek Türk tüketicilerin günlük beslenmesine çeşitlilik katıyor. Doğal içecek üreticisi Ochakovo ve Tamaki markası altında soslar ile Asya mutfağı ürünleri sunan üreticiler, hâlihazırda Türkiye pazarında yer alan şirketler arasında bulunuyor.

3. Endüstriyel ürünler

- Kimyasal ürünler

- Orman ürünleri (orman ürünleri ve ahşap işleme)

- Metalurjik ürünler

Bu alanlar, özellikle Türkiye’de inşaat sektörünün büyümesi ve sanayi kapasitesinin genişlemesiyle birlikte Rusya–Türkiye ticaretinin temel sütunları olmaya devam ediyor. Orman ürünleri alanında Plyterra Group, Terra Sibirica ve Belka gibi şirketler öne çıkıyor. Belka, Eylül ayında düzenlenen “Made in Russia” iş heyeti sonrasında Türk ortaklarla bir iş birliği anlaşması imzaladı.

İletişim aracı olarak sektörel etkinlikler

Expomed Eurasia 2025: medikal teknolojiler

Nisan ayında, tıbbi, teşhis, laboratuvar ve hastane ekipmanlarının sergilendiği büyük bir fuar olan Expomed Eurasia 2025’te kolektif bir “Made in Russia” ulusal standı yer aldı. Etkinliğe tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri üreten 15 Rus şirketi katıldı. Bunlar arasında, elektrodiagnostik, nörofizyoloji, odyoloji ve rehabilitasyon alanlarında yüksek hassasiyetli tıbbi ekipmanlar geliştiren Neurosoft da yer aldı.

Şirket, kendi teknolojilerini, modern yazılımları, profesyonel eğitimleri ve servis desteğini bir araya getirerek kliniklere hızlı ve doğru teşhis çözümleri sunuyor. Fuarda beyin aktivitesini inceleyen modern EEG sistemleri, nöromüsküler hastalıkların teşhisine yönelik EMG kompleksleri, odyolojik tarama cihazları ve nöromodülasyon ile rehabilitasyon için manyetik stimülatörler tanıtıldı.

Uzmanlaşmış fuarlardaki görüşmeler, teknoloji yerelleştirme veya ortak projeler için fırsatlar yaratıyor. Sertifikalı ekipmanların düzenli tedariki, Türk sağlık kuruluşlarının rekabet gücünü artırıyor.

WorldFood Istanbul 2025: gıda ve tarım-gıda ürünleri

Eylül ayı başında düzenlenen WorldFood Istanbul 2025’te Rus ulusal standı fuarın en büyük alanlarından biri oldu. Katılım; tahıl ve hazır gıdalar başta olmak üzere içecekler, şekerleme, gıda bileşenleri ve gıda işleme ekipmanları üreten 31 firmayı kapsadı. Türk perakende zincirleri, büyük ithalatçılar, dağıtıcılar ve sektörel derneklerle 500’den fazla görüşme gerçekleştirildi. Bu temasların ihracat potansiyelinin 38 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Türk alıcılar için bu durum, bakliyat–tahıl ve hazır gıda kategorilerinde daha geniş bir tedarikçi havuzu anlamına geliyor.

Orman ürünleri iş misyonu: yapı malzemeleri ve ahşap ürünler

Eylül ayının sonlarında İstanbul’da Rus orman ürünleri şirketlerine yönelik bir iş heyeti ziyareti düzenlendi. 22 şirketin katıldığı etkinlikte, 90 Türk muhatapla yaklaşık 300 görüşme yapıldı. Olası anlaşmaların toplam değerinin 48 milyon dolar seviyesinde olduğu öngörülüyor.

Türkiye’de kereste, kontrplak, OSB ve MDF talebi artmaya devam ediyor. Rus şirketleri, ürünlerini yerel pazar gerekliliklerine uyarlamaya hazır durumda.

(Expomed Eurasia 2025, WorldFood Istanbul 2025, Orman Ürünleri İş Heyeti)

Rus ürünlerine Türkiye’de farklı kanallardan erişilebiliyor

- Carrefour: Perakende mağazalarında 15 adet “Made in Russia” markalı raf açıldı ve Rus ürünlerinin fiziksel mağaza varlığı güçlendi.

- Trendyol: Tarım-gıda ve perakende ürünleri dahil olmak üzere 17 Rus üreticinin yer aldığı ulusal bir pavilyon hayata geçirildi. Çocuk ürünleri ve ateş başlatma ürünleri gibi kategoriler de dahil olmak üzere 60’tan fazla ürün satışta.

- Hepsiburada: İkinci bir ulusal online mağaza açıldı. 4 tarım-gıda şirketi ve 3 gıda dışı üreticiden 35’ten fazla ürün sunuluyor. Ayrıca TurkishExporter ve Woodresource.com gibi toptan satış platformlarıyla çalışmalar sürüyor.

2025’te Made in Russia

Ulusal marka “Made in Russia”, Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri güçlendiren faktörlerden biri haline geldi. Türk şirketleri açısından bu durum, daha geniş bir ürün yelpazesine erişim, şeffaf sertifikasyon süreçleri ve üreticilerle doğrudan temas anlamına geliyor. Program, Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ithalatı destekleyen, tedarikçi bulmayı kolaylaştıran ve uzun vadeli iş birlikleri için sağlam bir zemin oluşturan pratik bir araç olarak konumlanıyor.