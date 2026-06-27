Araştırma: Şirketlerin önündeki engel yavaş karar alma

İş dünyasındaki genel kabule göre dış unsurlardan biri ola­rak görülen risk, artık büyük ölçü­de şirket içi bir faktör haline gel­miş durumda. Uluslararası alacak sigortası ve risk yönetimi şirke­ti Coface’ın 13 ülkede 1.250 iş li­deriyle gerçekleştirdiği son araş­tırmaya göre katılımcıların yüzde 68’i yavaş karar alma süreçlerini büyümenin önündeki önemli bir engel olarak görüyor. Belirsizliğin yüksek olduğu bir ortamda şirket­ler artık yalnızca riskten kaçın­maya çalışmıyor; daha hızlı karar almayı öğrenmek zorunda kalı­yor. Riskin giderek karar alma ve büyümenin itici gücüne dönüştü­ğü bir dönüşüm süreci yaşanıyor.

Pek çok kuruluşta karar alma süreçleri, satış ekipleri ile risk yönetimi fonksiyonları arasında süren gerilimlerin yanı sıra mev­cut verilerin etkin şekilde kulla­nılamaması nedeniyle yavaşlıyor. Kuruluşların yaklaşık yüzde 59’u risk ekiplerinden gelen geri bildi­rimlerin aşırı temkinli ya da piya­sa gerçeklerinden uzak olarak al­gılandığını düşünüyor.

Bu durum yalnızca güvensizliği artırmak­la kalmıyor karar alma süreçle­rini de olumsuz yönde etkiliyor. Bunun sonucu kısır döngü olarak tanımlanabilecek bir tablo orta­ya çıkıyor: Şirketlerin yüzde 52’si pazarlar arasında verilerin par­çalı olduğunu bildirirken, bütün­leşik veri eksikliği nedeniyle ka­rarlar daha çok kişisel değerlen­dirmelere dayanıyor. Bu durum ise temkinli yaklaşım eğilimini artırarak karar alma süreçlerini daha da yavaşlatıyor.

Güvenli liman algısı: Hayır

Yöneticilerin yarısı fırsatların belirli bir çerçeve içinde değer­lendirilebileceği durumlarda bile “evet” yönünde ilerlemek yerine “hayır” demenin daha güvenli ol­duğuna inanıyor.

Bununla birlikte bugün karar vericilerin yalnızca yüzde 24’ü risk ekiplerini gerçek bir büyü­me ortağı olarak görürken, yüzde 44’ü önümüzdeki beş yıla kadar bu rolü üstleneceklerini öngörü­yor. Karar vericilerin yüzde 62’si ticari büyüme hedefleri ile risk di­siplini arasında hâlâ temel bir çe­lişki bulunduğuna inanıyor.

Büyüme odaklı yaklaşım oranı çok düşük

Şirketlerin yalnızca küçük bir bölümü, yüzde 12,6’sı, bugün ta­mamen büyüme odaklı bir yak­laşım benimsiyor. Uyguladıkları somut yöntemlerle öne çıkan bu şirketler belirsizlikleri daha hız­lı uygulanabilir kararlara dönüş­türebiliyor ve diğer kuruluşların kaçırdığı fırsatları değerlendire­biliyor. Bu şirketlerin yüzde 70’i risk ekiplerini karar alma süre­cinin en erken aşamalarından itibaren sürece dahil ediyor. Bu konuda araştırma ortalaması ise yüzde58 seviyesinde. Yine ay­nı gruptakilerin daha yüksek bir oranı, yüzde 29’u, riski rekabet avantajı olarak görüyor (Ortala­mada bu oran yüzde 19).

Yüzde 54’ü ‘yapay zekâ destekli risk analizi’ hızlanmalı görüşünde

Verinin performansın temel be­lirleyicilerinden biri haline geldi­ği bu ortamda şirketlerin yalnızca yüzde 20’si farklı pazarlarda tutar­lı verilere sahip olduğunu belirti­yor. Bu durum şirketlerin karşılaş­tırma yapma ve öngörü geliştirme yeteneklerini sınırlandırıyor. Bu kısıtlılıklarla birlikte beklentiler de şekilleniyor. Yöneticilerin yüz­de 59’u risk ekiplerinin senaryo si­mülasyonları için öngörüye dayalı analizlerden daha fazla yararlan­masını istiyor. Yüzde 54’ü yapay zekâ destekli risk analizi çözümle­rinin kullanımının hızlandırılma­sını talep ediyor.

Dış iş ortaklarından beklentiler

Şirketler artık iş ortaklarından beklentileri de risk korumasın­dan öteye geçiyor. Yüzde 77’si pa­zar gelişmelerini öngörebilmek için tahmine dayalı analizlerden yararlanmak istiyor. Yüzde 71’i ise daha fazla fırsatı değerlendi­rebilmek için iş ortaklarının ken­dilerine güven vermesini bekli­yor. Genel tabloya bakıldığında karar vericilerin yüzde 65’i dış iş ortaklarının koruma, veri ve ön­görü yeteneklerini bir araya ge­tirerek daha cesur iş kararları­nın alınmasını mümkün kılması beklentisi içinde.