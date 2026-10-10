Dr. Ural Aküzüm : Gazze Mahkemesi, hukukun ötesinde tarihe ahlaki ve vicdani not düşüyor

Gazze’de yaşananlar İsra­il-Filistin ihtilafının de­ğil; uluslararası hukukun etkinliğinin, sivillerin korunma­sının ve küresel vicdanın karar alıcılar üzerindeki gücünün sı­nandığı tarihsel bir mesele. Ay­dınlar ve STK’lar inisiyatifiy­le oluşan Gazze Mahkemesi de bağlayıcı yargı yetkisine sahip olmamasına rağmen dünyanın farklı düşünce çevrelerinden iti­barlı hukukçu ve entelektüelle­ri aynı platformda buluşturma­sıyla önem taşıyor. Richard Falk (eski BM raportörü), Christine Chinkin (insan hakları hukukçu­su), Susan Akram (mülteci huku­ku uzmanı), Craig Mokhiber (BM insan hakları uzmanı), Michael Lynk (Filistin uzmanı), Avi Sh­laim (Ortadoğu tarihçisi), Ange­la Davis (toplumsal hareketler araştırmacısı), Yanis Varoufa­kis (ekonomipolitik uzmanı) ve Mary Kaldor (savaş çalışmaları) gibi farklı geleneklerden isimle­rin buluştuğu Gazze Mahkeme­si’ne ilişkin sorularımızı yanıtla­yan Bilgi Üniversitesi’nde kamu hukuku hocası ve DÜNYA Gaze­tesi yazarı Ural Aküzüm, küresel vicdanın tarihe not düştüğünü söyledi.

Moskova’da gündem olan o sözler

Rusya Bilimler Akademisi bün­yesindeki dünyadaki aydın ve ka­naat önderlerini toplayan Dün­ya Aydınlar Asamblesi’nin “Ye­ni Dünya: Birleştiren Değerler” başlıklı konferansında yaptı­ğı “Yeni Küresel Düzen” başlık­lı konuşmasının Moskova’da ne­den gündem olduğuna değinen Aküzüm, “Filistin konusuna hiç girilmemesi üzerine konuşmam­da ‘Umarım dünya bir gün Türk ve Müslümanların insan hakları mağduriyetlerinde de aynı stan­dartta hareket eder, adalet olma­yınca mazlumlar kendi mahke­melerini kuruyor, işte buyurun Gazze Mahkemesi’ dedim ve bu­nun üzerine panel başkanı ve Va­tikan temsilcisi rahatsızlığını belirtir gibi oldu. Ben net şekilde Bosna, Karabağ ve Gazze örnekle­riyle kendisine bir mesaj verdim. Birkaç Rus haber sitesi konuyu yayınca da insan hakları portal­ları ve sosyal medyada konu yer aldı” bilgilerini verdi. Bağlayıcı­lığı olmadığı halde Gazze Mahke­mesi’ni neden önemli gördüğünü anlatan Aküzüm, “Devletleri veya kişileri bağlayan hükümler ver­miyor; tanıkları, uzman değerlen­dirmelerini ve belgeleri bir araya getirerek geleceğe kayıt bırakıyor, tarihe not düşüyor. Uluslararası hukuk tarihi, bize büyük insanlık trajedilerinin hukuki sonuçları­nın her zaman olayların yaşandı­ğı anda ortaya çıkmadığını gös­teriyor. Bazen on yıllar sonra ge­lişme oluyor. Bugün kaydedilen kayıtların, bir tanıklığın yarının hukuki mekanizmaları açısından hangi sonuçlara neden olup değer kazanacağını bugünden ölçemi­yoruz” dedi.

“Srebrenitsa tanıklığının önemini gösterdi”

“Saraybosna’nın Gazze Mah­kemesi’nin önemli durakların­dan biri olması Srebrenitsa açı­sından ayrıca anlam taşıyor mu?” şeklindeki sorumuzu yanıtla­yan Aküzüm, “Gazze Mahkeme­si’nin ilk kamuya açık oturum­larının Mayıs 2025’te Saraybos­na’da yapılması güçlü bir tarihsel sembolizmdir. Akif’in deyimiy­le ‘tek dişi kalmış’ medeni dünya Avrupa’nın ortasındaki katliama çok geç kaldı ama müdahale etti, Srebrenitsa’da yaşananların soy­kırım niteliği uluslararası yar­gı kararlarıyla tespit edildi. Pa­ralellik nerede biliyor musunuz? Uluslararası toplumun siville­ri zamanında koruyamaması ve hukukun çoğu zaman felaket­ten sonra devreye girmesi. Sreb­renitsa ayrıca tanıklığın, deli­lin ve arşivin uluslararası adalet açısından önemini gösterdi. Bir olayın üzerinden otuz yıl geçe­bilir; iyi korunmuş delil ve güçlü bir hukuk hafızası her zaman işe yarar” ifadelerini kullandı. Akü­züm, “Ermenistan Karabağ Ho­calı konusunda da benzer bir ha­fıza probleminden söz edebilir miyiz?” şeklindeki sorumuz üze­rine şunları kaydetti: “Hocalı, be­nim özelim, Azerbaycan köken­liyim; özellikle Türkiye ve Azer­baycan açısından unutulmaması gereken ağır bir tarihsel olay. Hu­man Rights Watch, Şubat 1992’de Hocalı’dan kaçan Azerbaycanlı sivillerin öldürülmesini belgele­di; raporlarında sivillere yönelik ağır ihlalleri kayda geçirdi. Huku­ki terminolojiyi doğru kullanma­lıyız. Hocalı’nın ‘soykırım’ olarak nitelendirilmesi bana göre doğ­rudur, Azerbaycan’ın ve çeşitli kurumların benimsediği bir ta­nımlama; Hocalı, Srebrenitsa ve Gazze aynı temel soruları günde­me getiriyor: Mağdurun, garibin, yetimin sesini kim kaydediyor, delili kim koruyor ve uluslarara­sı sistem ne zaman harekete ge­çiyor? İşte benim de Moskova’da Türk ve Müslüman’a çifte stan­dart vurgumdan sonra bir fikri saldırıya uğramamın sebebi de buydu.”

“Türk ve müslüman sivil toplumu artık daha aktif”

Aküzüm sözlerini şöyle sür­dürdü: “Moskova’da sesim çok çıkınca tepkiden bunu iyice an­ladım; Türklerin ve Müslüman toplumların yaşadığı ağır in­san hakları ihlallerinin geçmiş­te uluslararası insan hakları çev­relerinde yeterince hızlı ve güç­lü karşılık bulmadığı yönünde yaygın bir algı vardı. Bosna’dan Hocalı’ya uzanan tecrübeler bu duyguyu besledi. Ancak bundan sonraki dönemin farklı olacağına inanıyorum. Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşları, akade­misyenler, hukukçular, gençlik örgütleri ve uluslararası kurum­larda görev yapan profesyoneller artık küresel tartışmalarda daha aktif yer alıyor; tanıklıkları belge­liyor, hukuki argüman üretiyor ve uluslararası kamuoyuna doğru­dan ulaşıyor. Gazze Mahkemesi bu değişimin örneklerinden biri. Mesele yalnız yaşanan haksızlığı anlatmak değil; onu evrensel in­san hakları dili, güvenilir deliller ve itibarlı uluslararası kurumlar üzerinden dünyanın ortak mese­lesi haline getirebilmektir.”

“İstanbul krizlerin değil fikrin merkezi olmalı”

Gazze Mahkemesi’nin uzun vadede bırakacağı en önemli mi­rasa ilişkin de görüşlerini payla­şan Aküzüm, şunları dile getir­di: “Bana göre hafıza. Bakın hu­kuk ve kuşaklar arası aktarım çok önemli. Magna Carta da hu­kuki metindir, Mecelle de. Sreb­renitsa, Hocalı, Vietnam bunlar hep üstüne vazife olmayanların verdiği emekle tarihe kazındı, Allah hepsinden razı olsun. Sağ, sol, muhafazakar fark etmez, ör­gütlü entelektüel itirazın devlet­lerin resmî anlatıları karşısında tarihsel bir kayıt oluşturabilece­ğini gösterdi. Türkiye açısından fırsat da burada. İstanbul dünya­nın krizlerinin konuşulduğu bir şehir değil fikrin merkezi olma­lı; uluslararası hukukun üretildi­ği, insan haklarının tartışıldığı, uyuşmazlıkların çözüldüğü, tah­kim kararlarının verildiği ve genç hukukçuların yetiştiği merkez­lerden biri haline gelmeli. Bunu sağlayacağız, bundan emin olun. Gazze Mahkemesi’ni bu nedenle yalnız Gazze üzerinden okumu­yorum. Türkiye’nin yetişmiş hu­kukçuları, üniversiteleri, ulusla­rarası gençlik kuruluşları, Maarif Vakfı gibi küresel eğitim kurum­ları ve sivil toplum kapasitesi birlikte düşünüldüğünde daha büyük bir imkân ortaya çıkıyor: Türkiye, uluslararası meseleler­de yalnız siyasi pozisyon alan de­ğil; hukuk, insan hakları, eğitim ve insani diplomasi üzerinden küresel tartışmaya içerik üre­ten bir ülke olabilir. Bunun ger­çek ölçüsü tutarlılıktır. Bosna’da, Hocalı’da, Gazze’de veya dünya­nın başka bir yerinde mağdurun kimliğine bakmadan aynı hukuk standardını savunabiliyorsak ‘ahlaki üstünlük’ bizdedir.”