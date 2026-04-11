Tasarruf finansman şirketleri bankacılık piyasasını dönüştürüyor
Alternatif finansman araçları hem dünya hem de Türkiye’de son dönemde kurumsal bazda olduğu kadar bireysel bağlamda da önem kazandı. Türkiye’de ev ve araç başta olmak üzere, tüketici kredilerinde tasarruf finansman şirketleri son dönemde konvansiyonel bankacılık pazarında dengeleri değiştirdi.
Yönetim Danışmanı BARIŞ SAZAK
Türkiye'de konut ve araç edinmek, son üç yılda orta gelirli haneler için neredeyse imkânsız bir hedef haline geldi. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında uygulamaya koyduğu sıkı para politikası, faiz oranlarını tarihi zirvelere taşıdı. Bankalar konut kredilerinde aylık yüzde 2'yi aşan faizler uygularken, araç finansmanında da tablo pek farklı değil. Bu tıkanıklığın tam ortasında sahneye çıkan tasarruf finansman (TF) şirketleri, kısa sürede milyonlarca tüketicinin alternatifi haline geldi.
2023 yılında 370 bin müşteriye ulaşan sektör, 2024'te 533 bin müşteri ve yaklaşık 335 milyar liralık işlem hacmiyle büyümesini ivmelendirdi. 2025 yılına gelindiğinde ise müşteri sayısı 1 milyon 157 bini aşarak rekor kırdı. İşlem hacmi 2025'te yüzde 262 artışla 1 trilyon 211 milyar liraya ulaşırken aktif büyüklük de 323 milyar lira seviyesine yükseldi. Dört yılda toplam meblağ neredeyse on beş katına çıktı. Bu, Türkiye’de finans sektörünün tarihindeki en dikkat çekici büyüme hikâyelerinden biri.
Tasarruf finansmanı pazar yapısı
Sektörde BDDK lisansıyla faaliyet gösteren dokuz TF şirketi bulunuyor. Türkiye bankacılık sistemindeki toplam krediler Mart 2026 itibarıyla 24,3 trilyon TL'ye ulaştı. Bununla karşılaştırıldığında TF sektörünün 1,2 trilyon TL'lik işlem hacmi hâlâ küçük görünüyor. Ancak artış hızı bankacılık sektörünü açık ara geçmekte. Sadece araç tarafında TF şirketlerinin kredilerinin pazar payı dört yılda yüzde 2’den yüzde 20’ye yükseldi. Bankaların taşıt kredisine getirdiği vade kısıtlamaları (yüksek değerli araçlarda 12 aya kadar düşen vadeler), TF'nin 240 aya uzayan esnekliğiyle kıyaslanamaz ölçüde.
İşleyiş şu şekilde özetlenebilir: Katılımcı, almak istediği konut veya aracın bedelini belirliyor, bütçesine uygun bir ödeme planı kuruyor ve gruba dahil oluyor. Sistemde müşteriye doğrudan nakit kullanımı söz konusu değil. Tahsisata hak kazanmak için belirli bir tasarruf tutarına ulaşmak ve sistemde belirli süre kalmak gerekiyor. Müşteri satın alacağı evi ya da aracı kendisi buluyor, ödeme doğrudan satıcıya yapılıyor. Ödeme planı 240 aya kadar uzayabilirken, kişiler ekonomik güçlerine göre taksit sayısını ve tutarını bizzat belirleyebiliyor. Sektörün bankacılıktan en kritik farkı, TF şirketlerinin faiz geliri yerine genellikle yüzde 7 ile 10 arasında değişen oranlarla komisyon alarak, sabit bir gelir akışı oluşturması.
Tasarruf finansman modelinin hızlı büyümesinin ardında birkaç yapısal faktör var. Sisteme girişte gelir beyanı gerekmiyor; bu da özellikle düzensiz gelirli ya da kayıt dışı sektörlerde çalışan kesimlerin erişimini kolaylaştırıyor. Öte yandan kefil zorunluluğu da bulunmuyor; banka kredilerinde bazen ciddi sorun yaratan bu şart, bu modelde tamamen ortadan kalkıyor.
TF özellikle ikinci el konut ve araçlarda bankalara kıyasla çok daha esnek kullanım imkânı sunmakta. Bu da özellikle sıfır araç fiyatlarının astronomik seviyelere çıktığı günümüzde kritik bir avantaj. Faiz hassasiyeti olan kesimler için ise model, helal finansman alternatifi olarak uzun süredir belirleyici bir tercih nedeni olmaya zaten devam etmekte.
Küresel benchmark
Türkiye'deki TF modeli, dünyada farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış kolektif tasarruf ve dayanışma finansmanı geleneğinin bir uzantısı. Modelin ana kolonu olan faiz yerine katılım ücreti, grup tasarrufu, kura veya sıralama yoluyla tahsisat; farklı kültürel ve ekonomik zeminlerde birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmış.
Türkiye modeli bu global tabloda ilginç bir kesişim noktasında duruyor. Brezilya “Consórcio’sunun” yapısal kardeşi, Alman “Bausparkasse'nin” ise ilham kaynağı olduğu söylenebilir. Yapısal olarak Türkiye'deki modelle en çok benzeşen sistem Brezilya. Consórcio, ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelen katılımcıların, aylık taksitlerini biriktirdiği kapalı bir havuz sistemidir. Yönetici şirket, kredi mektuplarını kura ile dağıtır; faiz yoktur, yalnızca yönetim ücreti alınır. The Brazil Business Banco Central do Brasil sistemi düzenlemekte ve denetlemektedir. Tipik bir “consórcio” 300 katılımcıyı ve 60 aylık bir dönemi kapsayabilmekte.
Aradaki kritik fark, Brezilya sistemi onlarca yıl süresince olgunlaşmış ve gayrimenkul işlemlerinin yaklaşık üçte birinde kullanılır hale gelmiş olmasına karşın, Türkiye modeli son yıllarda kurumsal bir çerçeveye oturdu. Aslında bu gecikmiş kurumsallaşma, bir yandan tüketici güvenini pekiştirdi. Ancak sektörün klasik bankacılık sektörüyle paralel bir olgunluk düzeyine ulaşması için önünde hâlâ uzun bir yol var. Mevduat güvencesinin yokluğu, sektörün Almanya modeli kadar kurumsallaşmasındaki en büyük engel. Ayrıca büyüyen mevduat oranlarında kurum risklerinin nasıl yönetileceği de önemli bir boyut.
Riskler ve gelecek
Tablonun yalnızca parlak yüzüne bakmak yanıltıcı olur. Sistemin bazı yapısal kısıtları da var. Müşteri, tahsisat almadan önce satın alacağı evi veya aracı bizzat bulmak zorunda. Alacağı mülkü ya da aracı bulamadığı sürece tasarrufları sistemde beklemede kalıyor. Bu durum, özellikle fiyatların hızla değiştiği dönemlerde ciddi bir fırsat maliyeti yaratıyor. Bankacılık sisteminden farklı olarak bu şirketler TMSF güvencesi kapsamında değil. Şirketin iflası durumunda yatırımlar devlet tarafından teminat altına alınmıyor. Bu risk, özellikle büyük tutarlı sözleşmeler için dikkatle değerlendirilmeli. Banka kredisi, mülkiyet ve ipotek imkânı sunarken, fiyat ve vade riski bankaya aittir. Tasarruf finansmanında ise teslimin zamanlaması ve fiyat riski müşterinin üzerinde kalıyor.
Türkiye'de tasarruf finansmanı sektörü, 2021 yılında yürürlüğe giren 6361 sayılı Kanun ile kurumsal bir çerçeveye kavuştu ve şirketler BDDK tarafından lisanslandırılarak resmi denetime tabi hale geldi. Bu düzenleme sektörün meşruiyet zeminini sağlamlaştırdı, kurumsal kapasite ve şeffaflık standartlarını yükseltti.
Tasarruf finansman şirketleri, Türkiye'nin yüksek faiz ortamının tetiklediği zorunluluktan doğdu. Artık yalnızca banka alternatifi olmanın ötesine geçiyor. Düzenli taksit ödeme disiplini kazandırmaları, ikinci el piyasalara erişimi kolaylaştırmaları ve kapsayıcı finansman modelleriyle geniş kesimlere ulaşabilme kapasiteleri onları kalıcı bir aktör yapıyor. Öte yandan TMSF güvencesinden yoksunluk ve tahsisat belirsizliği gibi riskler, bu yapıları bankacılığın muadil yapısı olmasından ziyade, tamamlayıcısı konumunda tutuyor.
Tüketici açısından en doğru yaklaşım ise sözleşme şartlarını, organizasyon ücretlerini ve teslim takvimini titizlikle inceleyerek bilinçli bir tercih yapmak. Türkiye'de mortgage/ GSYH oranının düşük seyri ve genç nüfusun konut talebi dinamiği göz önüne alındığında, tasarruf bazlı modeller toplam konut ediniminde tek haneli paylardan çift haneli paylara çıkabilir.