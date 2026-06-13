Yapay zekâda yeni faz: Türkiye en hızlı büyüyen Pazar

Yapay zekâda küresel yarış hız kazanırken Türkiye de yükse­len pazarlar arasındaki yerini sağ­lamlaştırıyor. Microsoft’un 2026 Global Yapay Zekâ Yayılım Ra­poru’na göre Türkiye, yapay zekâ kullanımını yüzde 30 artırarak bu alanda en hızlı büyüyen ülke­ler arasına girdi. Genç nüfusun di­jital adaptasyonu, gelişen gelişti­rici ekosistemi ve şirketlerin ya­pay zekâ yatırımlarına artan ilgisi, Türkiye’yi teknolojik dönüşümün dikkat çeken örneklerinden biri haline getirirken; yapay zekânın artık deneme aşamasını geride bı­rakıp üretkenliği ve rekabet gücü­nü belirleyen stratejik bir unsur haline geldiği vurgulanıyor.

Microsoft’un “2026 Global Ya­pay Zekâ Yayılım Raporu”nun so­nuçlarına göreTürkiye, yapay ze­ka kullanımını en hızlı artıran ül­keler arasına girdi. Microsoft’un raporuna göre yapay zekânın ya­yılımı anlamında en hızlı büyüyen bölge Asya kıtası olurken, Türkiye de yapay zekâ kullanımını en hız­lı artıran ülkeler arasında göste­riliyor. Yapay zekânın yaygın kul­lanımında %30’luk bir artış kay­deden Türkiye’nin özellikle genç ve dijital yetkinliği yüksek nüfu­su, büyüyen geliştirici ekosistemi ve artan kurumsal farkındalık sa­yesinde güçlü bir ivme yakalayan pazarlar arasında ön plana çıktığı belirtiliyor.

Microsoft ile AI Economy Ins­titute’un iş birliğinde hazırlanan 2026 Global AI Diffusion Rapo­ru (Global Yapay Zekâ Yayılım Ra­poru) yapay zekânın dünya gene­linde en hızlı yayılan genel amaç­lı teknolojilerden biri haline geldiğini ortaya koyuyor. Rapora göre, 2026’nın ilk çeyreği itibarıy­la dünya genelinde çalışan nüfu­sun %17,8’i yapay zekâ araçlarını aktif olarak kullanıyor. Bu oran, bir önceki çeyreğe kıyasla 1,5 pu­anlık bir artışa işaret ediyor.

Yapay zekânın benimsemesin­deki bu artış yalnızca kullanıcı sa­yısındaki yükselişle sınırlı kalmı­yor; kullanımın yoğunluğu da özel­likle yüksek performans gösteren ekonomilerde dikkat çekici biçim­de artıyor. Bugün itibarıyla 26 ül­kede, çalışan nüfusun %30’undan fazlasının yapay zekâ araçlarını düzenli olarak kullandığı belirti­liyor.

Kuzey ve Güney Yarımküre arasındaki fark açılıyor

Raporda yer alan Microsoft Ulusal Yapay Zekâ Liderlik Tab­losu, ülkelerin yapay zekâ yayılı­mındaki konumlarını ortaya ko­yuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, %70,1’lik kullanım oranıyla küre­sel liderliğini sürdürürken; Ame­rika Birleşik Devletleri’nin de %31,3’lük bir oranla uzun bir sü­renin ardından sıralamada yukarı yönlü bir hareket kaydederek 24. sıradan 21’inci sıraya yükseldiği görülüyor.

Asya bölgesi ise, güçlü dijital alt­yapısı, veri merkezlerine yapılan yatırımlar, yerel dil desteklerin­deki gelişmeler ve hızla artan tü­ketici kullanımı sayesinde küresel büyümenin merkezine yerleşiyor. Rapora göre, Asya’daki birçok eko­nominin hem kullanıcı sayısı hem de kullanım yoğunluğu açısından küresel ortalamanın üzerinde bir ivme yakaladığı gözlemleniyor.

Türkiye %30’luk büyüme hızıyla dikkat çekiyor

Asya, küresel büyümenin moto­ru konumuna gelirken; Türkiye de yapay zekâ kullanımını en hızlı ar­tıran ülkeler arasında yer alıyor. Yapay zekânın yaygın kullanımın­da %30’luk bir artış kaydeden Tür­kiye’nin özellikle genç ve dijital yetkinliği yüksek nüfusu, büyüyen geliştirici (developer) ekosistemi ve artan kurumsal farkındalık sa­yesinde güçlü bir ivme yakalayan pazarlar arasında ön plana çıktığı belirtiliyor. Türkiye örneği, yapay zekânın yalnızca ileri düzey dijital ekonomilerde değil; doğru altyapı, yetkinlik ve ekosistem yatırımla­rını yapan farklı pazarlarda da hız­la ölçeklenebileceğini ortaya koy­ması bakımından önem arz ediyor.

Deneyden günlük kullanıma geçiş

Rapor, yapay zekânın küresel ölçekte bir “deney” olmaktan çı­karak, günlük iş yapış şekillerini dönüştüren pratik bir araç hali­ne geldiğini kanıtlıyor. Bu dönü­şümün en net hissedildiği alan­lardan biri ise yazılım geliştirme. Rapora göre, yapay zekâ destek­li kodlama araçlarının yaygınlaş­masıyla birlikte GitHub üzerin­deki kod yüklemeleri (Git pus­hes), dünya genelinde yıl bazında %80 oranında arttı. Bu artış, yapay zekânın üretkenliği, hızlanmayı ve daha çevik geliştirme süreçle­rini nasıl mümkün kıldığını somut verilerle ortaya koyuyor.

Kapsayıcı ve sorumlu büyüme ihtiyacı

Raporda ayrıca, yapay zekânın benimsemesi konusundaki küre­sel eşitsizliklere de dikkat çekili­yor. Yüksek gelirli bölgelerde be­nimseme hızla artarken, altyapı ve dijital becerilere erişimdeki fark­lar globalde kuzey ve güney yarım­küre arasındaki açığı büyütüyor. Uzmanlar, yapay zekânın sunduğu fırsatların daha adil şekilde yayı­labilmesi için temel dijital altyapı yatırımlarının artırılmasının, di­jital ve yapay zeka becerilerin ge­liştirilmesinin ve yerel dil ve kap­sayıcı yapay zekâ çözümlerinin desteklenmesinin gerekliliğine vurgu yapıyor.