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Yapay zekâda yeni faz: Türkiye en hızlı büyüyen Pazar

Yapay zeka, akıllı telefonlardan bankacılık uygulamalarına, sağlık hizmetlerinden eğitim sektörüne kadar pek çok alanda iş hayatımızın bir numaralı maddesi haline geldi. Bugün işini geleceğe taşımak isteyen pek çok insanın ve işletmenin, “işime nasıl entegre ederim?” dediği yapay zeka artık sadece bilim kurgu filmlerinin konusu değil günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası.

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Yapay zekâda yeni faz: Türkiye en hızlı büyüyen Pazar

Yapay zekâda küresel yarış hız kazanırken Türkiye de yükse­len pazarlar arasındaki yerini sağ­lamlaştırıyor. Microsoft’un 2026 Global Yapay Zekâ Yayılım Ra­poru’na göre Türkiye, yapay zekâ kullanımını yüzde 30 artırarak bu alanda en hızlı büyüyen ülke­ler arasına girdi. Genç nüfusun di­jital adaptasyonu, gelişen gelişti­rici ekosistemi ve şirketlerin ya­pay zekâ yatırımlarına artan ilgisi, Türkiye’yi teknolojik dönüşümün dikkat çeken örneklerinden biri haline getirirken; yapay zekânın artık deneme aşamasını geride bı­rakıp üretkenliği ve rekabet gücü­nü belirleyen stratejik bir unsur haline geldiği vurgulanıyor.

Microsoft’un “2026 Global Ya­pay Zekâ Yayılım Raporu”nun so­nuçlarına göreTürkiye, yapay ze­ka kullanımını en hızlı artıran ül­keler arasına girdi. Microsoft’un raporuna göre yapay zekânın ya­yılımı anlamında en hızlı büyüyen bölge Asya kıtası olurken, Türkiye de yapay zekâ kullanımını en hız­lı artıran ülkeler arasında göste­riliyor. Yapay zekânın yaygın kul­lanımında %30’luk bir artış kay­deden Türkiye’nin özellikle genç ve dijital yetkinliği yüksek nüfu­su, büyüyen geliştirici ekosistemi ve artan kurumsal farkındalık sa­yesinde güçlü bir ivme yakalayan pazarlar arasında ön plana çıktığı belirtiliyor.

Microsoft ile AI Economy Ins­titute’un iş birliğinde hazırlanan 2026 Global AI Diffusion Rapo­ru (Global Yapay Zekâ Yayılım Ra­poru) yapay zekânın dünya gene­linde en hızlı yayılan genel amaç­lı teknolojilerden biri haline geldiğini ortaya koyuyor. Rapora göre, 2026’nın ilk çeyreği itibarıy­la dünya genelinde çalışan nüfu­sun %17,8’i yapay zekâ araçlarını aktif olarak kullanıyor. Bu oran, bir önceki çeyreğe kıyasla 1,5 pu­anlık bir artışa işaret ediyor.

Yapay zekânın benimsemesin­deki bu artış yalnızca kullanıcı sa­yısındaki yükselişle sınırlı kalmı­yor; kullanımın yoğunluğu da özel­likle yüksek performans gösteren ekonomilerde dikkat çekici biçim­de artıyor. Bugün itibarıyla 26 ül­kede, çalışan nüfusun %30’undan fazlasının yapay zekâ araçlarını düzenli olarak kullandığı belirti­liyor.

Kuzey ve Güney Yarımküre arasındaki fark açılıyor

Raporda yer alan Microsoft Ulusal Yapay Zekâ Liderlik Tab­losu, ülkelerin yapay zekâ yayılı­mındaki konumlarını ortaya ko­yuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, %70,1’lik kullanım oranıyla küre­sel liderliğini sürdürürken; Ame­rika Birleşik Devletleri’nin de %31,3’lük bir oranla uzun bir sü­renin ardından sıralamada yukarı yönlü bir hareket kaydederek 24. sıradan 21’inci sıraya yükseldiği görülüyor.

Asya bölgesi ise, güçlü dijital alt­yapısı, veri merkezlerine yapılan yatırımlar, yerel dil desteklerin­deki gelişmeler ve hızla artan tü­ketici kullanımı sayesinde küresel büyümenin merkezine yerleşiyor. Rapora göre, Asya’daki birçok eko­nominin hem kullanıcı sayısı hem de kullanım yoğunluğu açısından küresel ortalamanın üzerinde bir ivme yakaladığı gözlemleniyor.

Türkiye %30’luk büyüme hızıyla dikkat çekiyor

Asya, küresel büyümenin moto­ru konumuna gelirken; Türkiye de yapay zekâ kullanımını en hızlı ar­tıran ülkeler arasında yer alıyor. Yapay zekânın yaygın kullanımın­da %30’luk bir artış kaydeden Tür­kiye’nin özellikle genç ve dijital yetkinliği yüksek nüfusu, büyüyen geliştirici (developer) ekosistemi ve artan kurumsal farkındalık sa­yesinde güçlü bir ivme yakalayan pazarlar arasında ön plana çıktığı belirtiliyor. Türkiye örneği, yapay zekânın yalnızca ileri düzey dijital ekonomilerde değil; doğru altyapı, yetkinlik ve ekosistem yatırımla­rını yapan farklı pazarlarda da hız­la ölçeklenebileceğini ortaya koy­ması bakımından önem arz ediyor.

Deneyden günlük kullanıma geçiş

Rapor, yapay zekânın küresel ölçekte bir “deney” olmaktan çı­karak, günlük iş yapış şekillerini dönüştüren pratik bir araç hali­ne geldiğini kanıtlıyor. Bu dönü­şümün en net hissedildiği alan­lardan biri ise yazılım geliştirme. Rapora göre, yapay zekâ destek­li kodlama araçlarının yaygınlaş­masıyla birlikte GitHub üzerin­deki kod yüklemeleri (Git pus­hes), dünya genelinde yıl bazında %80 oranında arttı. Bu artış, yapay zekânın üretkenliği, hızlanmayı ve daha çevik geliştirme süreçle­rini nasıl mümkün kıldığını somut verilerle ortaya koyuyor.

Kapsayıcı ve sorumlu büyüme ihtiyacı

Raporda ayrıca, yapay zekânın benimsemesi konusundaki küre­sel eşitsizliklere de dikkat çekili­yor. Yüksek gelirli bölgelerde be­nimseme hızla artarken, altyapı ve dijital becerilere erişimdeki fark­lar globalde kuzey ve güney yarım­küre arasındaki açığı büyütüyor. Uzmanlar, yapay zekânın sunduğu fırsatların daha adil şekilde yayı­labilmesi için temel dijital altyapı yatırımlarının artırılmasının, di­jital ve yapay zeka becerilerin ge­liştirilmesinin ve yerel dil ve kap­sayıcı yapay zekâ çözümlerinin desteklenmesinin gerekliliğine vurgu yapıyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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