Yapay zekâda yeni faz: Türkiye en hızlı büyüyen Pazar
Yapay zeka, akıllı telefonlardan bankacılık uygulamalarına, sağlık hizmetlerinden eğitim sektörüne kadar pek çok alanda iş hayatımızın bir numaralı maddesi haline geldi. Bugün işini geleceğe taşımak isteyen pek çok insanın ve işletmenin, “işime nasıl entegre ederim?” dediği yapay zeka artık sadece bilim kurgu filmlerinin konusu değil günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası.
Yapay zekâda küresel yarış hız kazanırken Türkiye de yükselen pazarlar arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Microsoft’un 2026 Global Yapay Zekâ Yayılım Raporu’na göre Türkiye, yapay zekâ kullanımını yüzde 30 artırarak bu alanda en hızlı büyüyen ülkeler arasına girdi. Genç nüfusun dijital adaptasyonu, gelişen geliştirici ekosistemi ve şirketlerin yapay zekâ yatırımlarına artan ilgisi, Türkiye’yi teknolojik dönüşümün dikkat çeken örneklerinden biri haline getirirken; yapay zekânın artık deneme aşamasını geride bırakıp üretkenliği ve rekabet gücünü belirleyen stratejik bir unsur haline geldiği vurgulanıyor.
Microsoft’un “2026 Global Yapay Zekâ Yayılım Raporu”nun sonuçlarına göreTürkiye, yapay zeka kullanımını en hızlı artıran ülkeler arasına girdi. Microsoft’un raporuna göre yapay zekânın yayılımı anlamında en hızlı büyüyen bölge Asya kıtası olurken, Türkiye de yapay zekâ kullanımını en hızlı artıran ülkeler arasında gösteriliyor. Yapay zekânın yaygın kullanımında %30’luk bir artış kaydeden Türkiye’nin özellikle genç ve dijital yetkinliği yüksek nüfusu, büyüyen geliştirici ekosistemi ve artan kurumsal farkındalık sayesinde güçlü bir ivme yakalayan pazarlar arasında ön plana çıktığı belirtiliyor.
Microsoft ile AI Economy Institute’un iş birliğinde hazırlanan 2026 Global AI Diffusion Raporu (Global Yapay Zekâ Yayılım Raporu) yapay zekânın dünya genelinde en hızlı yayılan genel amaçlı teknolojilerden biri haline geldiğini ortaya koyuyor. Rapora göre, 2026’nın ilk çeyreği itibarıyla dünya genelinde çalışan nüfusun %17,8’i yapay zekâ araçlarını aktif olarak kullanıyor. Bu oran, bir önceki çeyreğe kıyasla 1,5 puanlık bir artışa işaret ediyor.
Yapay zekânın benimsemesindeki bu artış yalnızca kullanıcı sayısındaki yükselişle sınırlı kalmıyor; kullanımın yoğunluğu da özellikle yüksek performans gösteren ekonomilerde dikkat çekici biçimde artıyor. Bugün itibarıyla 26 ülkede, çalışan nüfusun %30’undan fazlasının yapay zekâ araçlarını düzenli olarak kullandığı belirtiliyor.
Kuzey ve Güney Yarımküre arasındaki fark açılıyor
Raporda yer alan Microsoft Ulusal Yapay Zekâ Liderlik Tablosu, ülkelerin yapay zekâ yayılımındaki konumlarını ortaya koyuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, %70,1’lik kullanım oranıyla küresel liderliğini sürdürürken; Amerika Birleşik Devletleri’nin de %31,3’lük bir oranla uzun bir sürenin ardından sıralamada yukarı yönlü bir hareket kaydederek 24. sıradan 21’inci sıraya yükseldiği görülüyor.
Asya bölgesi ise, güçlü dijital altyapısı, veri merkezlerine yapılan yatırımlar, yerel dil desteklerindeki gelişmeler ve hızla artan tüketici kullanımı sayesinde küresel büyümenin merkezine yerleşiyor. Rapora göre, Asya’daki birçok ekonominin hem kullanıcı sayısı hem de kullanım yoğunluğu açısından küresel ortalamanın üzerinde bir ivme yakaladığı gözlemleniyor.
Türkiye %30’luk büyüme hızıyla dikkat çekiyor
Asya, küresel büyümenin motoru konumuna gelirken; Türkiye de yapay zekâ kullanımını en hızlı artıran ülkeler arasında yer alıyor. Yapay zekânın yaygın kullanımında %30’luk bir artış kaydeden Türkiye’nin özellikle genç ve dijital yetkinliği yüksek nüfusu, büyüyen geliştirici (developer) ekosistemi ve artan kurumsal farkındalık sayesinde güçlü bir ivme yakalayan pazarlar arasında ön plana çıktığı belirtiliyor. Türkiye örneği, yapay zekânın yalnızca ileri düzey dijital ekonomilerde değil; doğru altyapı, yetkinlik ve ekosistem yatırımlarını yapan farklı pazarlarda da hızla ölçeklenebileceğini ortaya koyması bakımından önem arz ediyor.
Deneyden günlük kullanıma geçiş
Rapor, yapay zekânın küresel ölçekte bir “deney” olmaktan çıkarak, günlük iş yapış şekillerini dönüştüren pratik bir araç haline geldiğini kanıtlıyor. Bu dönüşümün en net hissedildiği alanlardan biri ise yazılım geliştirme. Rapora göre, yapay zekâ destekli kodlama araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte GitHub üzerindeki kod yüklemeleri (Git pushes), dünya genelinde yıl bazında %80 oranında arttı. Bu artış, yapay zekânın üretkenliği, hızlanmayı ve daha çevik geliştirme süreçlerini nasıl mümkün kıldığını somut verilerle ortaya koyuyor.
Kapsayıcı ve sorumlu büyüme ihtiyacı
Raporda ayrıca, yapay zekânın benimsemesi konusundaki küresel eşitsizliklere de dikkat çekiliyor. Yüksek gelirli bölgelerde benimseme hızla artarken, altyapı ve dijital becerilere erişimdeki farklar globalde kuzey ve güney yarımküre arasındaki açığı büyütüyor. Uzmanlar, yapay zekânın sunduğu fırsatların daha adil şekilde yayılabilmesi için temel dijital altyapı yatırımlarının artırılmasının, dijital ve yapay zeka becerilerin geliştirilmesinin ve yerel dil ve kapsayıcı yapay zekâ çözümlerinin desteklenmesinin gerekliliğine vurgu yapıyor.