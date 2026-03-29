Ege otları görkemli bir vedaya hazırlanıyor

Festival tezgahlarında yan yana dizilmiş o yeşil bağlara baktığınız da mükemmel bir ikiliyi hemen fark edeceksiniz. Ege’nin ve özellikle Muğla’nın bitki örtüsü, bizle re bu iki mucizeyi aynı anda sunar. Hatta öyle ki doğada biri varsa, gözünüz hemen diğerini arar. Acı ot (bazı yerlerdeki adıyla sarmaşık), adının hakkını veren o karakteristik tadıyla ve Tilkişen (yabani kuşkonmaz) onun en sadık yoldaşı; daha narin, daha tatlımsı ve topraksı aromasıyla birbirine çok yakışır. Acı otun Bodrum mutfağında özel bir yeri var. Zeytinyağı ve soğanla hafifçe kavrulur, tilki şen de karışır içine, pek güzel olur. Kazayağı (Gazyak), ebegümeci, ısırgan (Dalan), köremen, arapsaçı, kişniş, gelincik sizi bekler Bodrum’da. Festival tezgahlarından ister kendiniz alın yapın, isterseniz Bodrum mutfağını yaşatan lokantalarda deneyin, kışın sıkıcı mutfağından çıkın, midenize bahar gelsin. Bodrum Mutfağı, Girit göçmenlerinin ve Ege Yörüklerinin doğaya saygılı yaşam biçiminin izlerini taşır.

EGELİLER BU İŞİN PİRİ

Göcek Ot Yemekleri Festivali, ilk gününde katılımcılarını otların şifalı keşif yolculuğuna davet ediyor. Toprağın hafızası eşsiz bir kültürel aktarıma dönüşüyor. Otu bulmak, tanımak bilgelik is tiyor. Egeli hanımlar bu işin piri, küçük bir bıçakla hangisini nereden keseceğini bilerek toplu yor. Otların hepsinin ayrı bir uzmanlığı var. Bazıları haşlanıyor, bazıları kavruluyor, bazıları zeytinyağlı bir yemeğe dönüşüyor, bazısı kuzu veya oğlak ile birlikte pişiyor. Arapsaçının pişmediği bir evde bir bahar hiç gelmemiş sayılıyor.

Göcek Bodrum’a göre daha yüksek rakımdan ot topluyor, çeşitlilik biraz daha fazla. Meneviş filizleri ile yapılan yoğurtlamaya, çirişe ve bölge mutfağının güzel ekşilemelerine dilerim denk gelirsiniz. Sosyal medyada yakaladım, ot fiyatları da el yakıyor muş; en güzeli toplamayı öğrenmek olabilir. Birçok ot tüm Ana dolu coğrafyasında doğal olarak yetişiyor, yeter ki görmeği öğrenelim ve üşenmeyelim, mutfağımıza ekleyelim.

Nisanda Fethiye Yeşilüzümlü’de Kuzu Göbeği ve Dastar Festivali var. Kuzu göbeği çok kıymetli bir mantar, gastronomik açıdan değerli. Şölen havasında geçen bambaşka bir Fethiye görmek isteyenler ajandasına şimdi den almalı. Baharda Ege’nin kıvrımlarında mucizeler sizi bekli yor. Yazı beklemeyin, keşfedin.