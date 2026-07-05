ABD'de kutlama paniği: Yolcu uçağına havai fişek çarptı

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ABD'nin Chicago kentinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü ve ülkenin kuruluşunun 250. yılı kapsamında düzenlenen kutlamalar sırasında inişe geçen bir yolcu uçağına havai fişek isabet ettiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Georgia eyaletindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçak, Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada olay meydana geldi. Pilotun, yaklaşma sırasında uçağa kutlamalar kapsamında fırlatılan bir havai fişeğin isabet ettiğini bildirdiği aktarıldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın piste sorunsuz şekilde iniş yaptığı belirtildi. Açıklamada, inişin ardından uçağın teknik incelemeye alındığı kaydedildi.