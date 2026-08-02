Altından daha değerli mineral keşfedildi: Bir milimetresi bile servet değerinde

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Rus bilim insanları, Kola Yarımadası'nda daha önce bilinmeyen bir mineral türü keşfetti.

"Kola ashcroftine" adı verilen mineralin, karmaşık kristal yapısı ve içerdiği elementlerle bilimsel açıdan önemli bilgiler sunabileceği belirtildi.

Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı'nın basın servisine dayandırılan Mir24 haberine göre keşif, Khibiny masifinde bulunan Kirovsky madeninde gerçekleştirildi.

Çalışmada Rusya Bilimler Akademisi Kola Bilim Merkezi, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ve A.E. Fersman Mineraloji Müzesi araştırmacıları yer aldı.

"Yer kabuğunun kimyasal arşivi"

Bilim insanları, yeni minerali bileşiminde çok sayıda element barındırması nedeniyle "yer kabuğunun kimyasal arşivi" olarak nitelendiriyor.

Kristalin yapısında değerli nadir toprak elementlerinden itriyumun yanı sıra silisyum, potasyum, sodyum ve periyodik tabloda yer alan başka elementler de bulunuyor.

Kola Yarımadası'nda keşfedilen örnek, kimyasal formülündeki kalsiyum, manganez ve flor ile klasik ashcroftine türlerinden ayrılıyor. Mineralin kristal yapısının da modern bilim tarafından bilinen en karmaşık mineral yapıları arasında bulunduğu belirtiliyor.

Milimetresi 145 dolar değerinde

Yeni keşfin ekonomik değer taşıyan en dikkat çekici bölümünü kayanın üzerindeki özel kaplama oluşturuyor. Uzmanların tahminlerine göre bu tabakanın ortalama piyasa değeri milimetre başına 145 dolara ulaşıyor.

Söz konusu rakamın mevcut altın fiyatından önemli ölçüde yüksek olduğu ifade ediliyor.

Bilinen yatakları üç ülkede bulunuyordu

Klasik ashcroftine; pembemsi renge sahip, şeffaf ve oldukça kırılgan bir silikat türü olarak biliniyor. Mineralin bugüne kadar tespit edilen en büyük yatakları Grönland, Kanada ve İtalya'da yer alıyordu.

Rusya'da bulunan yeni örneğin, ashcroftine türlerinin kimyasal özellikleri ve çeşitliliğine ilişkin bilimsel çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Khibiny masifinde keşifler sürüyor

Kola Yarımadası'ndaki Khibiny masifi, mineral çeşitliliği bakımından dünyanın önde gelen bölgeleri arasında gösteriliyor. Aynı zamanda en kapsamlı araştırılan jeolojik alanlardan biri olan masif, dünyanın en büyük apatit ve nefelin rezervlerini barındırıyor.

Bölgedeki özel jeokimyasal koşullar, karmaşık kristal yapıların oluşmasına zemin hazırlıyor. Bu nedenle Khibiny masifinde daha önce bilinmeyen mineral türleri düzenli olarak tespit ediliyor.