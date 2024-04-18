Hamas'tan Erdoğan'a 'Kuvay-ı Milliye' yanıtı: Gurur duyduk

Hamas , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkına, özgürlük ve topraklarını kurtarma amacıyla verdiği mücadelesindeki tutumlarını çok değerli görüyoruz" ifadelerinin yer aldı. "Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuvay-ı Milliye ne ise Hamas da işte aynen odur" sözlerini takdirle karşılandıklarını ve bundan gurur duyduklarını kaydetti.

Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur açıklamaları ve onurlu duruşları, kardeş Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırmaktadır. Halkımız, Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza yönelik aldığı tutum ve halkımızın topraklarını özgürleştirme, oraya geri dönüş ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleme konusunda mücadelesinde, cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir."

Erdoğan ne demişti?

Hafta sonu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Türkiye'ye geleceğini duyuran Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayımilliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Böyle bir dönemde hakkı ve hakikati haykırmanın zor olduğunu biliyoruz. Ama bütün dünya bilsin, anlasın, idrak etsin: Ne suikast girişimlerine, ne darbe girişimlerinize, ne ekonomik saldırılarınıza, ne de algı operasyonlarınıza boyun eğeceğiz. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi, Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim, devam edeceğiz."