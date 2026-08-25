Hürmüz Boğazı'nda savaşın en düşük seviyesi görüldü

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İran ile ABD arasında 28 Şubat'tan bu yana devam eden gerilim, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İran'ın geçişlere izin vermemesi nedeniyle bölgedeki tanker hareketliliği tarihi seviyelere geriledi.

Belçika merkezli gemi takip şirketi Kpler'ın verilerine göre pazartesi günü boğazdan yalnızca iki tanker geçti. Bu rakam, savaşın başlamasından bu yana kaydedilen en düşük günlük geçiş sayısı oldu.

Çok sayıda tanker boğaza yöneldi

Kpler, bugün Türkiye saatiyle 09.57 itibarıyla çok sayıda gaz ve ham petrol tankerinin Umman Körfezi üzerinden Hürmüz Boğazı'na giriş yaptığını öne sürdü.

Yeni tanker hareketliliğine rağmen bölgedeki enerji akışı, önceki seviyelerin altında kalmayı sürdürüyor.

Petrol geçişi günlük 5 milyon varile geriledi

İngiltere merkezli gemi takip şirketi Vortexa'nın verileri de boğazdaki yavaşlamayı ortaya koydu. Buna göre Hürmüz Boğazı'ndan dün geçen petrol miktarı günlük 5 milyon varile düştü.

Pazar gününe kadar olan yedi günlük dönemde ise boğazdan taşınan petrolün günlük ortalama 6-7 milyon varil seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.