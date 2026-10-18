İran'da füze programının kilit ismi Savunma Bakanı oldu

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İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Savunma Bakanı Tümgeneral Aziz Nasırzade'nin yerine Mehrdad Ahlaki Kitapçi atandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Kitapçi, Mecliste gerçekleştirilen güven oylamasında 277 milletvekilinden 237'sinin kabul, 15'inin ret oyunu alarak ülkenin yeni Savunma Bakanı oldu.

İran'ın füze programında görev almıştı

1958 yılında İran'ın Gilan eyaletine bağlı Reşt kentinde doğan Mehrdad Ahlaki Kitapçi, ülkenin savunma sanayisinde uzun yıllar üst düzey görevlerde bulundu.

Kitapçi, daha önce Şehid Bakıri Sanayi Grubu Başkanlığı ve Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumu Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2000'li yılların ikinci yarısından itibaren İran'ın füze programında da yer alan Kitapçi'nin adı, bu programa yönelik uluslararası yaptırımlarla ilgili belgelerde geçti.

Önceki Savunma Bakanı saldırılarda hayatını kaybetmişti

İran medyası, 1 Mart'ta yaptığı açıklamalarda dönemin Savunma Bakanı Tümgeneral Aziz Nasırzade'nin ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Nasırzade'nin ölümünün ardından boşalan Savunma Bakanlığı görevine, Meclisten güvenoyu alan Kitapçi getirildi.