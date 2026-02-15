İran'dan ABD'ye mesaj: 'Top ABD'nin sahasında'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Tahran ile Washington arasında süren temaslara ilişkin değerlendirmede bulunarak sürecin seyrine dair mesaj verdi. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Revançi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Top ABD'nin sahasında" dedi.

Revançi, "Top ABD'nin sahasında. Eğer onlar yaptırımlar hakkında görüşmeye hazırsa, biz de bu konu ve programımızla ilgili diğer meseleler üzerinde görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer müzakerelerde yalnızca nükleer program başlığına odaklanacağını belirten Revançi, füze programının görüşmelere dahil edilmesi yönündeki taleplerin İsrail kaynaklı olduğunu savundu.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırmasına ilişkin endişelerini de dile getiren Revançi, olası bir savaşın "yıkıcı ve herkes için zararlı olacağını, özellikle de bu saldırıyı başlatanların zarar göreceğini" ifade etti.

Revançi, Amerikalıların yaptırımların kaldırılmasını müzakere etmeye istekli olmaları halinde İran'ın bir nükleer anlaşma için uzlaşı seçeneklerini değerlendirmeye hazır olduğunu da yineledi.