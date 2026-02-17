İran’dan Hürmüz Boğazı’nda canlı ateş tatbikatı

İran, Hürmüz Boğazı’na yönelik canlı ateş tatbikatlarına başladı.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları tarafından yürütülen tatbikatlar sabah erken saatlerde başladı. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Denizi’ni kapsayan geniş bir alanda gerçekleştirilen tatbikatlarda, İran içinden ve kıyı bölgelerinden fırlatılan füzelerin deniz üzerindeki hedefleri vurduğu aktarıldı.

Tasnim Haber Ajansı, tatbikatların canlı ateş unsurları içerdiğini ve askeri hazırlık seviyesini test etmeyi amaçladığını bildirdi.

Tatbikatların düzenlendiği bölge, küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği stratejik bir enerji koridoru olarak öne çıkıyor.