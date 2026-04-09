Kimse gerçek olduğuna inanmadı: Bir evden 250 tane köpek çıktı!
İngiltere'de açıklanmayan bir adreste bulunan evde 250'den fazla köpeğin tek bir yaşam alanına sıkıştırıldığı ortaya çıktı. Görüntüler kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar fotoğrafların yapay zekâ ürünü olduğunu öne sürdü. Ancak RSPCA, görüntülerin gerçek olduğunu açıkladı. Kurum, 87 köpeğin kendi ekiplerince alındığını, diğerlerinin Dogs Trust'a devredildiğini bildirdi. Yetkililer, çoklu hayvan vakalarında son yıllarda ciddi artış yaşandığına dikkat çekti.
İngiltere'de açıklanmayan bir adresteki bir evin oturma odasına onlarca köpeğin sıkıştırıldığı ortaya çıktı.
The Guardian'ın haberine göre toplamda 250'den fazla köpeğin bulunduğu vakada ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Olayın ardından paylaşılan fotoğraflar, bazı kişiler tarafından yapay zekâ ile üretildiği iddiasıyla sorgulandı. Ancak RSPCA, bu iddiaları reddederek görüntülerin gerçek olduğunu açıkladı.
Kuruluş, söz konusu adresten 87 köpeğin kendi ekipleri tarafından alındığını, diğer hayvanların ise Dogs Trust tarafından koruma altına alındığını duyurdu.
250 poodles were rescued from the same house after their owners claimed they were 'overwhelmed by breeding'.— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) April 8, 2026
The poor animals were discovered in a home covered in their own filth with many of them suffering from sore skin and matted coats.
Çoklu hayvan vakalarında artış
RSPCA, İngiltere ve Galler genelinde 2021'den bu yana aynı adreste 10 veya daha fazla hayvanın bulunduğu vakalarda yüzde 70 oranında artış yaşandığını bildirdi. Kurum, bu tür olayların son dönemde daha sık karşılaşılan bir sorun haline geldiğine dikkat çekti.
Ev sahiplerinin, denetim sırasında kırma kaniş (poodle-cross) cinsi köpeklerin üremesini kontrol edemediklerini ve durumun kısa sürede "kontrolden çıktığını" ifade ettikleri aktarıldı.
"Görüntüler gerçek"
RSPCA yetkilisi Jo Hirst, olayla ilgili değerlendirmesinde, "Bu şok edici görüntü, sahadaki ekiplerimizin giderek daha sık karşılaştığı durumu gözler önüne seriyor - 10, 20 hatta 100 hayvanın bulunduğu olaylara ilişkin ihbarlar artıyor" dedi.
Hirst, "İnsanların gördüklerine inanamayacak kadar dehşete kapıldığını anlıyoruz. Ancak bu fotoğraf yapay zekâ değil, gerçek. İyi niyetli sahipler bile zamanla zorlanabilir - kontrolsüz üreme devreye girebilir ve koşullar hızla kontrolden çıkabilir" ifadelerini kullandı.
Kuruluş ayrıca, yalnızca geçen yıl İngiltere ve Galler'de aynı adreste en az 10 hayvanın bulunduğu 4 bin 200 olaya müdahale edildiğini açıkladı.
Ev sahiplerine dava açılmadı
Olaydaki ev sahiplerinin, kuruluş tarafından "son derece hassas" olarak değerlendirildiği ve bu nedenle haklarında cezai işlem başlatılmadığı belirtildi.