Pakistan Başbakanı Şerif'ten taziye mesajı

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Başbakan Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Şerif, geminin alabora olması nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Alabora sonucu kaybolan kişilerin hızlı ve güvenli şekilde bulunması için dua ettiklerini aktaran Şerif, devam eden arama kurtarma çalışmalarını da takdir ettiğini kaydetti.

Şerif, Pakistan halkının bu zor zamanda kardeş Türkiye halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.