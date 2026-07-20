Petrolün ikinci çıkış yolu da hedefte: Husiler ablukayı başlattı

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Kızıldeniz ve Babülmendep hattında tansiyon yeniden yükseldi. Yemen’de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a yönelik bir deniz ablukası başlattıklarını açıkladı. Açıklama, Suudi bağlantılı gemilerin ve enerji sevkiyatının bölgeden geçişini doğrudan hedef alan yeni bir jeopolitik risk olarak öne çıktı.

Karar, yalnızca bölgesel güvenlik açısından değil, petrol piyasası açısından da kritik önem taşıyor. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim zaten enerji arzı üzerinde baskı yaratırken, Suudi petrolünün Kızıldeniz’e açılan hattında da tehdit oluşması piyasalarda ikinci bir dar boğaz ihtimalini gündeme getirdi.

Açıklamanın ardından petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketin yerini yeniden yükseliş eğilimi aldı. Gün içinde İran’dan gelen müzakere sinyaliyle gevşeyen fiyatlar, Babülmendep hattına ilişkin risklerin büyümesiyle yönünü tekrar yukarı çevirdi.

Babülmendep’te risk büyüdü

Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan ve dünya enerji taşımacılığı açısından kritik önemde bulunan geçitlerden biri olarak biliniyor. Suudi Arabistan ve Körfez bölgesinden çıkan petrolün önemli bölümü bu rota üzerinden Avrupa ve diğer pazarlara ulaşıyor.

Bu hatta yaşanacak bir aksama, tankerlerin daha uzun ve maliyetli alternatif güzergâhlara yönelmesine neden olabilir. Özellikle Ümit Burnu çevresinden yapılacak sevkiyatlar hem teslimat süresini uzatabilir hem de navlun ve sigorta maliyetlerini artırabilir.

Piyasanın asıl kaygısı ise bu gelişmenin geçici bir tehdit olarak kalıp kalmayacağı. Eğer açıklama fiili saldırılarla veya kalıcı geçiş kesintileriyle desteklenirse, enerji piyasalarındaki fiyatlama çok daha sert hâle gelebilir.

Petrol fiyatlarında yön yeniden yukarı döndü

Petrol piyasasında son günlerde fiyatlamayı belirleyen ana unsur, Orta Doğu’daki gelişmeler oldu. İran’dan gelen müzakere sinyalleri gün içinde risk primini bir miktar azaltmıştı. Ancak Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan abluka kararı, bu rahatlamayı kısa sürede tersine çevirdi.

Piyasa, enerji arzına ilişkin her yeni tehdidi yalnızca mevcut sevkiyat üzerinden değil, gelecekte oluşabilecek arz kesintisi ihtimali üzerinden de fiyatlıyor. Bu nedenle deniz yollarına ilişkin açıklamalar, fiziksel kesinti gerçekleşmeden bile petrol fiyatlarını yukarı taşıyabiliyor.

Özellikle iki kritik hattın aynı dönemde baskı altına girmesi, enerji piyasasında oynaklığı artıran temel unsur hâline geldi. Hürmüz’deki risk henüz gündemden düşmemişken Babülmendep’e ilişkin tehdit, fiyatlamanın daha da hassaslaşmasına yol açtı.

Navlun ve sigorta maliyetleri yeniden gündemde

Bölgedeki güvenlik tehdidi yalnızca petrol fiyatını değil, deniz taşımacılığı maliyetlerini de etkileyebilir. Sigorta şirketleri savaş ve saldırı riskinin yükseldiği dönemlerde primleri artırabiliyor. Bu durum tanker ve ticari gemi işletmecileri açısından ilave maliyet anlamına geliyor.

Navlun maliyetlerindeki artış ise enerji ürünleriyle sınırlı kalmayabilir. Kızıldeniz hattındaki sorunlar, sanayi emtiaları, konteyner taşımacılığı ve genel ticaret akışını da olumsuz etkileyebilir. Böyle bir senaryoda küresel enflasyon baskısının yeniden güçlenmesi riski öne çıkabilir.

Enerji arzı kadar lojistik zincirin kesintisiz işlemesi de piyasalar açısından belirleyici olacak. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca petrol fiyatını değil, tanker geçişleri, sigorta primleri ve sevkiyat sürelerindeki değişimi de yakından izleyecek.

Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkabilir

Gelişmenin Borsa İstanbul tarafında en doğrudan etkisi enerji, ulaştırma ve petrokimya hisselerinde izlenebilir. Petrol fiyatındaki yükseliş rafineri ve enerji şirketleri açısından kısa vadede farklı etkiler yaratabilirken, havacılık ve lojistik şirketlerinde maliyet baskısı öne çıkabilir.

Akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki artış beklentisi, sanayi şirketleri üzerinde de baskı oluşturabilir. Özellikle taşıma, üretim ve girdi maliyetlerine duyarlı sektörlerde fiyatlama davranışı değişebilir.

Piyasa açısından bundan sonraki kritik başlık, tehdidin söylem düzeyinde kalıp kalmayacağı olacak. Babülmendep hattında fiili bir kesinti yaşanması hâlinde petrol ve navlun fiyatlarında daha sert hareketler görülebilir. Bu da hem küresel piyasalarda hem de Borsa İstanbul’da risk iştahını yeniden zayıflatabilir.