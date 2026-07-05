Putin'den Trump'a 90 dakikalık telefon

ABD Başkanı Donald Trump'a, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi. Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Trump ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Putin'den 250. yıl tebriği

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesinin 90 dakika sürdüğü belirtildi. Görüşmenin, iki lider arasında bu yıl yapılan dördüncü temas olduğu ve "iş odaklı ve son derece yapıcı" geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, Putin'in Trump'ı ve ABD halkını, Bağımsızlık Günü'nün 250. yıl dönümü dolayısıyla tebrik ettiği aktarıldı.

Ukrayna'daki savaş ele alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığına göre Trump, Ukrayna'daki çatışmaların mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesine katkı sunmaya hazır olduğunu yineledi.

Rus tarafı ise krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu bir kez daha vurguladı. Açıklamada ayrıca Kiev yönetimi ve Avrupalı destekçilerinin çatışmayı uzatmaya, hatta tırmandırmaya çalıştığı savunuldu.

Bakanlık açıklamasında, "Devlet başkanımız sahadaki duruma ilişkin gerçekliği ortaya koydu; Rus Silahlı Kuvvetleri kararlı bir şekilde ilerliyor" ifadelerine yer verildi.

Zelenskiy de Trump ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Trump ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Görüşmeyi "çok iyi bir telefon görüşmesi" olarak nitelendiren Zelenskiy, ABD Başkanı ve Amerikan halkını Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik ettiğini belirtti.

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı desteğe teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Donald Trump'ı ve tüm ABD'lileri Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik ettim. Javelin'lerden Patriot'lara ve siyasi desteğe kadar aldığımız tüm yardımlar için ABD'ye minnettarız ve ABD'nin bağımsızlığımızı savunmada bizim yanımızda olmasını takdir ediyoruz. Ukrayna'nın, Avrupa'nın ve özgürlüğün önemli olduğu dünyanın dört bir yanındaki herkesin geleceğiyle ilgilenen her ABD'liye minnettarım"

Görüşmeler Ankara'daki NATO Zirvesi'nde sürecek

Zelenskiy, Trump ile cephedeki son durumu ve diplomatik girişimleri ele aldıklarını bildirdi.

Ukrayna lideri, savaşın sona erdirilmesi için gerçek bir fırsat bulunduğunu belirterek, ABD'nin tutumunun belirleyici olacağını söyledi. Zelenskiy, görüşmelerin Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında devam etmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Zelenskiy açıklamasında, "Bu savaşı sona erdirmek için gerçek bir fırsat var ve ABD'nin kararlılığı belirleyici. Bu görüşmeleri NATO Zirvesi sırasında Ankara'da sürdürme konusunda anlaştık. Teşekkürler Amerika Birleşik Devletleri! Teşekkürler Sayın Başkan! ABD'lilere refah ve başarı diliyorum" dedi.