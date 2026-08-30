Rusya: Kiev'de askeri lojistik merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde askeri amaçla kullanılan bir lojistik merkezini vurduklarını duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Gün içinde Kiev bölgesinde "Pirogovo" lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu merkezin, insansız hava araçlarının depolanması ve sevkiyatı için kullanıldığı ifade edildi.
Açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA