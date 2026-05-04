Samsung hanedanından rekor vergi: Borcu 5 yılda 6 taksitle kapattılar

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un arkasındaki aile, ülke tarihinin en büyük miras vergisi ödemesini 5 yılda 6 taksitte tamamladı.

Şirketin eski başkanı Lee Kun-hee'nin bıraktığı dev servet sonrası doğan yaklaşık 8 milyar dolarlık vergi borcu, Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong ve aile üyeleri tarafından beş yılda toplam 6 taksitle ödendi.

8 milyar dolarlık rekor ödeme

Şirketten yapılan açıklamada son taksitin de ödendiği bildirilirken, toplam 8 milyar dolarlık vergi borcu ödemesi Güney Kore'nin yıllık miras vergisi gelirini bile geride bıraktı.

Ekim 2020'de vefat eden şirketin eski başkanı Lee Kun-hee, hisse senetleri, gayrimenkuller ve sanat koleksiyonları da dahil olmak üzere 26 trilyon wonluk bir servet bırakmıştı.

Çip talebi serveti ikiye katladı

Lee ailesinin toplam net servetinin 45 milyar dolardan fazla olduğu düşünülürken, yapay zeka çiplerine olan talep şirketin hisselerini yukarı taşırken ailenin servetini de ikiye katladı.