WMO raporu açıklandı: Dünyanın su kaynakları alarm veriyor

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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Küresel Su Kaynaklarının Durumu 2025 başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, 2025'te dünya genelindeki nehirlerin, son 35 yılın en kurak dönemlerinden birini yaşadığı kaydedildi.

Dünyanın tatlı su rezervlerindeki uzun vadeli düşüşün ve buzulların geri çekilmesinin devam ettiğine değinilen raporda, bu eğilimlerin, gelecekte insanlar ve ekonomiler üzerinde ciddi sonuçları olabileceği belirtildi.

Raporda, "Su döngüsü, aşırı azlık ile aşırı bolluk arasında gidip gelerek daha düzensiz ve öngörülemez hale geldi. Son 7 yıl, 1991'den bu yana 'normal' debiye sahip nehirlerin en az görüldüğü dönem oldu" ifadeleri kullanıldı.

Son 5 yılda kaydedilen su kaynaklı tüm aşırı olayların en az yarısının ve bunlarla ilişkili bildirilen ölümlerin yüzde 80'inden fazlasının Asya ve Afrika'da gerçekleştiği raporda yer aldı.

Raporda, yeraltı suları, göller ve nehirler, toprak nemi, bitki örtüsü ile buz ve karda depolanan toplam su miktarını ifade eden "karasal su depolamasının" 2010'ların ortalarından bu yana düşüş eğiliminde olduğu belirtildi.

2025'in tüm bölgelerde yaygın buzul kayıplarının yaşandığı üst üste 4. yıl olduğu hatırlatılan raporda, "Bu durum seller gibi kısa vadeli tehlikelere ve uzun vadeli su güvensizliğine yol açtı. 2023-2025 yıllarında buzullar kütle kaybetti ve kümülatif küresel buzul kütle kaybı 1400 gigaton suya ulaştı. Bu miktar, kabaca 560 milyon olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek suya eşdeğer" ifadeleri kullanıldı.

"Güçlenen El Nino iklim olayı, bazı bölgelerde kuraklık, diğerlerinde ise sel riskini artıracak"

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, küresel karasal su depolama miktarının, 2014-2016 döneminden bu yana düşüş eğilimi gösterdiğini ve bunun 10 yıldır süregelen kalıcı bir sinyal niteliğinde olduğunu belirtti.

Saulo, "Dünya üzerindeki tüm büyük buzul bölgeleri, üst üste 4. yılda da buz kütlesi kaybetti. Yeraltı suları da benzer bir tablo çiziyor. Dünya genelinde izlenen kuyuların neredeyse üçte ikisinde 2025'te tarihsel normların dışında koşullar gözlemlendi ve durum, iyileşme yönünde değil, suyun azalması yönünde daha da kötüleşti" ifadelerini kullandı.

Su kaynaklı felaketlerin arttığını kaydeden Saulo, "Güçlenen El Nino iklim olayı, bazı bölgelerde kuraklık, diğerlerinde ise sel riskini artıracak" değerlendirmesinde bulundu.