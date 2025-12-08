X'e kesilen rekor ceza sonrası sessizliği bozdu: Elon Musk'tan AB yönetimine ağır sözler

Avrupa Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında AB’nin çevrimiçi içerik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle X'e 120 milyon euro para cezası kesmişti.

Komisyon, ceza için mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımını, reklam kütüphanesinin şeffaf olmamasını ve bağımsız araştırmacıların platformdaki açık verilere ulaşamamasını gerekçe göstermişti.

"Avrupa Birliği bir demokrasi değil"

Ancak rekor cezaya X'in sahibi milyarder iş adamı Elon Musk'tan sert tepki geldi. Karara yine X üzerinden cevap veren Musk, "Avrupa Birliği bir demokrasi değil, seçilmemiş bürokratların yönettiği bir bürokrasi" dedi. AB'nin mevcut yapısını eleştiren Musk, egemenliğin yeniden ulus devletlere verilmesi gerektiğini savundu.

“İfade özgürlüğünü savunmaktan vazgeçmeyeceğim, bu bana maddi kayıp getirse bile” diyen milyarder iş adamı X'in politikalarını değiştirmeyeceği mesajını verdi.

Musk, birkaç hafta önce de AB'nin lağvedilmesi gerektiğini savunmuş ve "AB ne zaman

dağılacak?" sorusuyla tepkileri üzeirne çekmişti.

"Kurallara uyan ceza almaz, bu kadar basit"

AB teknoloji şefi Henna Virkkunen, cezanın ihlallerden etkilenen kullanıcılar açısından etkisi ve süresi temel alınarak hesaplandığını açıklamış, "Burada amacımız en yüksek cezaları vermek değil. Dijital mevzuata uygulanmasını istiyoruz. Kurallarımıza uyarsanız ceza almazsınız, bu kadar basit" demişti.

DSA kapsamında verilen ilk yaptırım kararı

X'e kesilen 120 milyon euro'luk ceza DSA kapsamında verilen ilk yaptırım olurken AB, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile de teknoloji devlerine yönelik rekabeti artırma, tekelleşmeyi önleme ve kullanıcı haklarını korumayı hedefliyor.

DSA kapsamında verilen ilk ceza sürecin başlangıcını işaret etse de bazı uzmanlar, hem DSA’da hem de DMA’da hâlâ tamamlanması gereken boşluklar bulunduğunu savunuyor.