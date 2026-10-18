Zelenskiy'den Rusya'ya suçlama: Enerji tesislerine bir haftada 76 saldırı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulduğuna ilişkin açıklamasına rağmen Rusya'nın bir haftada ülkesinin enerji altyapısına 76 saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus füze saldırıları nedeniyle önleyici askeri tedbirler alan Polonya'da ise iki havalimanında uçuşlara geçici olarak ara verildi.

Zelenskiy: Enerji tesisleri kasıtlı olarak hedef alındı

Pazar günü X hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Moskova'nın enerji, petrol ve doğal gaz tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü savundu.

Zelenskiy, "Amerikan Başkanı'nın bir hafta önce enerji ateşkesini duyurmasından bu yana Rusya, Ukrayna'nın enerji, petrol ve doğal gaz sektörlerine kasıtlı olarak 76 kez saldırdı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna liderine göre son saldırıların hedefleri arasında Vinnitsya, Jitomir, Hmelnitski ve Odessa dahil çeşitli bölgelerdeki elektrik trafo merkezleri bulunuyor. Enerji altyapısına tekrarlanan saldırılar, elektrik iletiminin yanı sıra petrol ve doğal gaz tesislerinin faaliyetleri açısından da tehdit oluşturuyor.

Ateşkes anlaşması taraflarca doğrulanmadı

Trump'ın duyurusuna karşın Kiev ve Moskova, enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusunda bir anlaşmaya varıldığını doğrulamadı.

Bu belirsizlik sürerken bildirilen yeni saldırılar, Washington'ın açıklamasının sahaya nasıl yansıyacağı ve kritik tesislerin hedef alınmasının azaltılıp azaltılamayacağı sorularını gündeme getirdi.

Polonya hava sahasını korumak için harekete geçti

Zelenskiy'nin açıklaması, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları üzerine Polonya'nın pazar günü önleyici askeri tedbirleri devreye aldığı sırada geldi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri, ülkenin hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla hava kuvvetlerinin operasyon yürüttüğünü duyurdu. Faaliyetlerin tedbir niteliğinde olduğu, özellikle Ukrayna'nın füze saldırısı riski bulunan bölgelerine komşu alanlara odaklanıldığı belirtildi.

Lublin ve Rzeszow'da uçuşlara geçici ara

Askeri önlemler kapsamında Lublin ve Rzeszow havalimanlarındaki uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Polonya Hava Seyrüsefer Hizmetleri Ajansı, kısıtlamaların askeri uçakların faaliyetlerini engelle karşılaşmadan sürdürebilmesi için getirildiğini açıkladı.

Polonya'nın aldığı tedbirler, saldırıların Ukrayna'ya komşu NATO ülkeleri üzerindeki güvenlik etkilerini de ortaya koyuyor. Taraflarca doğrulanmış bir ateşkes anlaşmasının bulunmaması ve saldırıların devam etmesi, bölgede gerilimin tırmanmasına ilişkin kaygıları canlı tutuyor.