2026 KYK yurt başvuruları başladı: Yurt başvurusu nasıl yapılır?

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Üniversite tercih ve yerleştirme sürecinin ardından KYK yurt başvuruları için de beklenen açıklama geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için 2026-2027 eğitim öğretim dönemi GSB yurt başvurularının başladığını açıkladı.

KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvurular 29 Ağustos'ta sona erecek

KYK başvuruları, 29 Ağustos Cumartesi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvurular, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra ara sınıf öğrencilerini de kapsıyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında beyan ettiği sosyal ve ekonomik bilgiler, ilgili kamu kurumlarından alınan verilerle kontrol edilecek. Yerleştirmelerde ailenin gelir ve sosyal durumu ile öğrencinin başarı kriterleri dikkate alınacak.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciler e-Devlet'e girdikten sonra arama bölümüne "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvurusu" yazarak ilgili hizmete ulaşabiliyor.

Başvuru ekranında kimlik ve öğrenim bilgilerini kontrol ederek, varsa yanlış veya eksik bilgi bulunması halinde gerekli düzeltmelerin yapılması gerekiyor.

Şehit veya gazi yakını, milli sporcu gibi öncelikli gruplarda bulunan öğrencilerin de kendilerine ilişkin bilgileri başvuru sırasında kontrol etmesi gerekiyor. Başvuru tamamlandıktan sonra işlemin onaylandığından emin olunması ve başvuru belgesinin dijital kopyasının saklanması öneriliyor.

KYK yurt sonuçları ne zaman?

Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme ve yerleştirme süreci yine Bakanlığın duyurularının ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.