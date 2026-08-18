2026 YKS tercih sonuçları, YKS sonuçları 2026, YKS yerleştirme sonuçları, YKS ek tercih 2026, YKS boş kontenjanlar 2026, YKS taban puanları 2026, ÖSYM ek tercih

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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih maratonu sona erdi. ÖSYM, üniversite yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos 2026'da erişime açtı. Adaylar hangi üniversite ve bölüme yerleştiklerini ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için şimdi kayıt dönemi başlarken, yerleşemeyenlerin gündeminde ise YKS ek tercihler, boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları bulunuyor.

YKS tercih sonuçları 2026 açıklandı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ersoy, bir yükseköğretim programına yerleşen adayları tebrik ederken herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih sürecinin yeni bir imkân olacağını belirtti.

Böylece YKS'de ilk yerleştirme süreci tamamlanırken üniversite kayıtlarının ardından ikinci kritik aşama olan ek yerleştirme dönemi başlayacak.

YKS tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Adaylar 2026 YKS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

ÖSYM tarafından ayrıca basılı Yerleştirme Sonuç Belgesi gönderilmeyecek.

Bu nedenle adayların kayıt işlemlerine başlamadan önce elektronik ortamda açıklanan yerleştirme bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Üniversite kayıtları ne zaman? 2026 YKS kayıt tarihleri belli oldu

YKS sonucuna göre bir üniversite programına yerleşmeye hak kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik üniversite kayıtları ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

Adayların belirtilen süre içinde yerleştirildikleri üniversiteye başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yaptıran öğrenciler ise üniversitelerinin ilan ettiği belge ve tarihlere göre işlemlerini sürdürecek.

YKS 2026 boş kontenjanlar belli oldu mu?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en fazla aranan konuların başında 2026 YKS boş kontenjanları geliyor.

Ancak ek yerleştirmede kullanılacak kesin boş kontenjan listesi henüz açıklanmış değil.

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanlar da belirlenecek. ÖSYM daha sonra boş kontenjanları ve ek tercih yapılabilecek programları içeren YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayımlayacak.

Devlet üniversitelerinde yalnızca 2 bin 292 kontenjan boş kaldı

İlk yerleştirme sonuçları üniversitelerde oldukça yüksek bir doluluk oranına işaret etti.

Devlet üniversitelerinin örgün programlarında bulunan 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine yerleştirme yapıldı. İlk yerleştirmenin ardından yalnızca 2 bin 292 kontenjan boş kaldı.

Geçen yıl 5 bin 503 olan boş kontenjan sayısı böylece yüzde 58,3 azaldı.

Devlet üniversitelerinde toplam doluluk oranı yüzde 99,52'ye ulaşırken ön lisans programlarında ise yalnızca 37 kontenjan boş kaldı.

Ancak ek tercih kılavuzunda yer alacak nihai boş kontenjan sayısı, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından netleşecek.

YKS 2026 taban puanları açıklandı mı?

Ek tercih yapacak adayların araştırdığı bir diğer konu da 2026 üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları.

Ek tercihlerde esas alınacak güncel taban puanları henüz açıklanmadı. Merkezi yerleştirme sonucunda oluşan puanlar ve sıralamalar, ek yerleştirme kılavuzuyla birlikte netlik kazanacak.

Adaylar bu süreçte geçmiş yıllardaki üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını YÖK Atlas üzerinden inceleyebiliyor.

YKS ek tercihler 2026 ne zaman başlayacak?

ÖSYM, 2026 YKS ek tercih tarihlerini henüz açıklamadı.

Takvime göre öncelikle 24-28 Ağustos tarihleri arasındaki üniversite kayıt süreci tamamlanacak. Kayıt yaptırmayan adaylardan dolayı boşalan kontenjanlar belirlendikten sonra ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

Ek yerleştirme kılavuzuyla birlikte; boş kontenjanlar, güncel taban puanları, ek tercih yapılabilecek üniversite ve bölümler, ek tercih başlangıç ve bitiş tarihleri netleşmiş olacak.

Geçen yıl merkezi yerleştirme sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanmış, ek yerleştirme tercihleri ise 25 Eylül'de başlamıştı. Ancak bu bilgi yalnızca önceki yılın takvimini gösteriyor; 2026 için resmi ek tercih tarihi henüz ilan edilmiş değil.

YKS ek tercih kimler yapabilir?

Ek yerleştirme konusunda adayların dikkat etmesi gereken önemli bir kural bulunuyor.

Merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilecek.

Merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar ise kayıt yaptırmamış olsalar bile ek yerleştirmeden yararlanamayacak.

İlk tercih döneminde hiç tercih yapmayan ve herhangi bir programa yerleşmeyen adaylar ise diğer şartları taşımaları durumunda ek tercih hakkına sahip olacak.

Yapay zekâ bölümlerinde tek bir boş kontenjan kalmadı

2026 YKS sonuçlarının dikkat çeken başlıklarından biri de öğrencilerin yeni nesil programlara gösterdiği yoğun ilgi oldu.

Yapay zekâ tabanlı lisans ve ön lisans programlarının tamamı yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Robotik ve Yapay Zekâ, Yapay Zekâ Destekli Kodlama ile Yapay Zekâ Operatörlüğü programlarında tek bir kontenjan bile boş kalmadı.

Bu yıl ilk kez açılan İşletme ve Yapay Zekâ, Paramedik, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, İlaç Üretim Teknolojisi, Laboratuvar Hayvanları, Mobil Güvenlik Teknolojileri, Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği ve Balıkçılık Teknolojisi programlarının kontenjanları da tamamen doldu.

Tıp, hukuk, diş hekimliği ve eczacılık tamamen doldu

Başarı sırası barajı uygulanan bölümlerde de yüksek doluluk dikkat çekti.

Devlet üniversitelerinin yurt içindeki kampüslerinde bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının genel kontenjanlarının tamamı doldu.

Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 98'i aşarken matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi bölümlerinin devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarında da boşluk kalmadı.

Öğretmenlik bölümlerinde de yüzde 100 doluluk

Devlet üniversitelerindeki birçok öğretmenlik programında da kontenjanların tamamı doldu.

Almanca, Coğrafya, Fransızca, Japonca, Matematik, Okul Öncesi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf, Sosyal Bilgiler, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe öğretmenliği programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Vakıf üniversitelerinde doluluk yüzde 79,7'de kaldı

Devlet üniversitelerinde kontenjanların neredeyse tamamı dolarken vakıf yükseköğretim kurumlarında farklı bir tablo ortaya çıktı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının genel kontenjanlarında doluluk oranı yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.

Böylece 2026 YKS'nin ilk yerleştirme sonuçlarında devlet üniversiteleri yüzde 99'un üzerindeki doluluk oranlarıyla öne çıktı.

YKS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de

İlk yerleştirmede üniversite kazanamayan adaylar açısından süreç henüz sona ermedi.

24-28 Ağustos'taki kayıtların ardından üniversitelerde kesin boş kontenjanlar ortaya çıkacak. Ardından ÖSYM'nin 2026 YKS ek tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

Kılavuzla birlikte YKS ek tercih tarihleri, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin boş kontenjanları, güncel taban puanları ve tercih edilebilecek programlar kesinleşecek. Bu nedenle ek yerleştirmeyi bekleyen adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.