Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması: 2027 bütçesini işaret etti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında öğretmen atamaları, PISA 2025 sonuçları ve yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmen atamaları için 2027 bütçesini işaret etti

Yeni öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Tekin, kontenjanların 2027 bütçesi kapsamında kamuya alınacak toplam personel sayısına göre belirleneceğini söyledi. Tekin, henüz bütçe taslağının ortaya çıkmadığını belirterek, "Bütçeyle ilgili taslak henüz ortaya çıkmadan bu konuda bir şey söylemek yanlış olur." dedi.

Ücretli öğretmenlik uygulamasının da ihtiyaç bulunan yerlerde devam edeceğini belirten Tekin, engelli öğretmenlere ilişkin kontenjan çalışmalarının ilgili bakanlıklarla sürdürüldüğünü aktardı.

PISA eleştirilerine yanıt verdi

Tekin'in gündemindeki bir diğer başlık PISA 2025 sonuçları oldu. Türkiye'nin sonuçlarına yönelik eleştirilere yanıt veren Tekin, sınava katılan okulların ve öğrencilerin Bakanlık tarafından seçildiği iddialarına karşı çıktı.

PISA örnekleminin OECD tarafından belirlendiğini vurgulayan Tekin, ülkelerin kendi okullarını seçmesi halinde değerlendirmenin anlamını kaybedeceğini söyledi. Türkiye'den 7 bin 60 öğrencinin sınava katıldığını belirten Tekin, hangi öğrencilerin seçildiğini sınav listeleri kendilerine ulaşıncaya kadar bilmediklerini ifade etti.

"Sınıf mevcutları 21 kişi"

Türkiye'deki eğitim altyapısına ilişkin de bilgi veren Tekin, devlet okullarındaki 660 bin sınıfta etkileşimli tahta bulunduğunu söyledi. Tekin, eğitim kademeleri arasında farklılıklar olmakla birlikte Türkiye genelinde ortalama sınıf mevcudunun 21 öğrenci olduğunu açıkladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatı hafifletmeyi ve eğitimi daha fazla beceri odaklı hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Tekin, öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürebilmesine odaklandıklarını söyledi.