Bir öğrencinin maliyeti yıllık 22-24 bin dolar

Recep ERÇİN

Yaklaşık 250 akademik kad­ro ile 1042 öğrenciye eği­tim hizmeti veren Darüş­şafaka Eğitim Kurumları’nın Ge­nel Müdürü Ebru Arpacı, tabletle eğitim yaptıkları halde çocukların gelişimini olumsuz etkileyebile­ceği için 15 yaş altı öğrencilere sos­yal medya yasağı uyguladıklarını söyledi.

Öğrencilerin el becerileri­nin gelişmesi için tablet eğitimin­de kalem kullandıklarını anlatan Arpacı’ya özel okullardaki öğret­men ücretleri sorununu ve öğren­cilerden alınan okul ücretlerini sorduğumuzda şunları söyledi: “Değerler çok önemli. Emeğe du­yulan saygı, adil ve eşit paylaşım… Biz ‘maliyeti nereden kısarız’ ye­rine ‘iyi öğretmeni nasıl bulup, ge­tirelim’ diye çalışıyoruz. Çünkü bağışçı o bağışı çocuklar iyi eği­tim alsın diye yapıyor. İyi eğitim için iyi öğretmen çok önemli. Öğ­retmen iyi ise bu iyi oluş halini desteklemek lazım.”

Kampüs büyüyünce sayı 500’e çıkacak

Darüşşafaka Eğitim Kurumla­rı’nın İstanbul Sarıyer’deki kam­püsünde ziyaret ettiğimiz Arpa­cı, devam eden inşaat faaliyetle­rine dikkat çekerek, “Bin 42 olan öğrenci sayımızı kampüs inşaa­tımız tamamlandığında kademe­li olarak 1500’e çıkaracağız” dedi. Bir öğrencinin maliyetinin 22-24 bin dolar civarında olduğunu ifa­de eden Arpacı, “Çünkü tatil oldu diyelim; öğrenci ailesinin yanına gidecek. Ulaşım giderlerini de biz karşılıyoruz.

Bir aile çocuğun ne­sini karşılıyorsa biz de onu yapı­yoruz. Tabi ki zorluklar yaşanıyor. Devlete yük olmak değil yardımcı olmak lazım. Bizde kurumsal ba­ğışlar bireysel bağışlara göre da­ha önde. Ama bireysel bağışları da öne çıkarmak istiyoruz. Çünkü birler on, onlar yüz, yüzler de bin oluyor” diye konuştu.

Gelecek yıl 100 öğrenci kabul edebilecek

6 Şubat depremlerinin yarattı­ğı yıkım sonrası öğrenci alımın­da bu bölgeye pozitif ayrımcılık yaptıklarından söz eden Arpacı, “Her sene 100-120 öğrenci kabul ederken deprem bölgesinden 200 öğrenci aldık. 20 öğrenci de diğer 70 ilden aldık. İki yıl boyunca 200 artı 200 oldu. O yüzden önümüz­deki yıl sadece 100 öğrenci kabul edebileceğiz. Kampüs inşaatımız bittiğinde kapasitemiz artacak fa­kat hem mali durum hem de ku­rum kültürünü bozmamak için birden 1400-1500 öğrencilere çı­kamayacağız. Bizde idari çalışan anlamında da akademik kadro an­lamında da sirkülasyon çok azdır. Bizde kültürleşme vardır; klikleş­me olmaz” mesajları verdi.

Arpacı, “81 ilin 81’inden de öğ­rencilerimiz var. Tam burslu ve ya­tılı eğitim alıyorlar. Evci öğrenci­ler de var ama yüzde 70’i yatılı kal­mayı tercih ediyor. Onlara okulun sağladığı olanaklar olarak atölye­lerimiz var. Kültür ve spor alanın­da aktiviteler yapıyoruz. Kök aile kavramına da çok inanıyoruz. An­ne veya baba hangisi hayatta ise veya vasisi kimse… Çocukları aile­den koparmıyoruz” ifadelerini kul­landı.

“Bizim çocukları kabul etme şartlarımızdan biri mutlaka anne veya babadan birini kaybetmiş ol­ması ve mali durumunun nitelik­li eğitim almaya imkansız olma­sı” diyen Arpacı, “1863’ten bu ya­na dezavantajlı çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Öğren­ci liseyi bitirse de bağımız kopmu­yor. Üniversite hayatında maddi ve manevi olarak yanında oluyoruz. Yurt dışında eğitim çok pahalı ol­duğu için çok destekleyebildiğimiz bir şey değil fakat tam burslu olarak giden öğrencilerimiz var” dedi.

15 yaş altına akıllı telefon sınırı

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın Genel Müdürü Arpacı, “15 yaş altındaki hiçbir öğrencimizde akıllı telefon yok. İnternet ağımız korumalı. İlkokuldan beri tabletle eğitim var. Robot laboratuvarımız var. Teneffüslerde tablet kullandırmıyoruz. Ekran bağımlılığını önlemeye çalışıyoruz. El becerilerinin de gelişmesi için tablete kalemle yazıyoruz. Müfredatımız Milli Eğitim’e bağlı. Bunun yanında girişimcilik olsun, ekonomi-finans olsun yan derslerimiz var” dedi.

Sınav 17 Mayıs’ta 81 ilde yapılacak

Ebru Arpacı, “Gelecek yılki sınavımızı 17 Mayıs 2026’da 81 ilde yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığımızın onayı ile yapıyoruz. Anne veya baba kaybı olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 4. Sınıfta olan ve maddi durumu yetersiz bulunan öğrencileri kabul ediyoruz. Başvuruları e-okul üzerinden alıyoruz. Hiçbir şekilde sınav ücreti almıyoruz. İnternetten başvuruyu unutmuşsa sınav saatine dakikalar kala gelip nüfus cüzdanı ile başvuru yapabiliyor” ifadelerini kullandı.