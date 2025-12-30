Bir öğrencinin maliyeti yıllık 22-24 bin dolar
Eğitimde “Maliyeti nereden kısarız” yerine “İyi öğretmeni nasıl buluruz” yaklaşımı ile hareket ettiklerini belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın Genel Müdürü Ebru Arpacı, genel anlamda yatılı bir öğrencinin yıllık maliyetinin 22-24 bin dolar civarında olduğunu söyledi.
Recep ERÇİN
Yaklaşık 250 akademik kadro ile 1042 öğrenciye eğitim hizmeti veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın Genel Müdürü Ebru Arpacı, tabletle eğitim yaptıkları halde çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği için 15 yaş altı öğrencilere sosyal medya yasağı uyguladıklarını söyledi.
Öğrencilerin el becerilerinin gelişmesi için tablet eğitiminde kalem kullandıklarını anlatan Arpacı’ya özel okullardaki öğretmen ücretleri sorununu ve öğrencilerden alınan okul ücretlerini sorduğumuzda şunları söyledi: “Değerler çok önemli. Emeğe duyulan saygı, adil ve eşit paylaşım… Biz ‘maliyeti nereden kısarız’ yerine ‘iyi öğretmeni nasıl bulup, getirelim’ diye çalışıyoruz. Çünkü bağışçı o bağışı çocuklar iyi eğitim alsın diye yapıyor. İyi eğitim için iyi öğretmen çok önemli. Öğretmen iyi ise bu iyi oluş halini desteklemek lazım.”
Kampüs büyüyünce sayı 500’e çıkacak
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın İstanbul Sarıyer’deki kampüsünde ziyaret ettiğimiz Arpacı, devam eden inşaat faaliyetlerine dikkat çekerek, “Bin 42 olan öğrenci sayımızı kampüs inşaatımız tamamlandığında kademeli olarak 1500’e çıkaracağız” dedi. Bir öğrencinin maliyetinin 22-24 bin dolar civarında olduğunu ifade eden Arpacı, “Çünkü tatil oldu diyelim; öğrenci ailesinin yanına gidecek. Ulaşım giderlerini de biz karşılıyoruz.
Bir aile çocuğun nesini karşılıyorsa biz de onu yapıyoruz. Tabi ki zorluklar yaşanıyor. Devlete yük olmak değil yardımcı olmak lazım. Bizde kurumsal bağışlar bireysel bağışlara göre daha önde. Ama bireysel bağışları da öne çıkarmak istiyoruz. Çünkü birler on, onlar yüz, yüzler de bin oluyor” diye konuştu.
Gelecek yıl 100 öğrenci kabul edebilecek
6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkım sonrası öğrenci alımında bu bölgeye pozitif ayrımcılık yaptıklarından söz eden Arpacı, “Her sene 100-120 öğrenci kabul ederken deprem bölgesinden 200 öğrenci aldık. 20 öğrenci de diğer 70 ilden aldık. İki yıl boyunca 200 artı 200 oldu. O yüzden önümüzdeki yıl sadece 100 öğrenci kabul edebileceğiz. Kampüs inşaatımız bittiğinde kapasitemiz artacak fakat hem mali durum hem de kurum kültürünü bozmamak için birden 1400-1500 öğrencilere çıkamayacağız. Bizde idari çalışan anlamında da akademik kadro anlamında da sirkülasyon çok azdır. Bizde kültürleşme vardır; klikleşme olmaz” mesajları verdi.
Arpacı, “81 ilin 81’inden de öğrencilerimiz var. Tam burslu ve yatılı eğitim alıyorlar. Evci öğrenciler de var ama yüzde 70’i yatılı kalmayı tercih ediyor. Onlara okulun sağladığı olanaklar olarak atölyelerimiz var. Kültür ve spor alanında aktiviteler yapıyoruz. Kök aile kavramına da çok inanıyoruz. Anne veya baba hangisi hayatta ise veya vasisi kimse… Çocukları aileden koparmıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Bizim çocukları kabul etme şartlarımızdan biri mutlaka anne veya babadan birini kaybetmiş olması ve mali durumunun nitelikli eğitim almaya imkansız olması” diyen Arpacı, “1863’ten bu yana dezavantajlı çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Öğrenci liseyi bitirse de bağımız kopmuyor. Üniversite hayatında maddi ve manevi olarak yanında oluyoruz. Yurt dışında eğitim çok pahalı olduğu için çok destekleyebildiğimiz bir şey değil fakat tam burslu olarak giden öğrencilerimiz var” dedi.
15 yaş altına akıllı telefon sınırı
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın Genel Müdürü Arpacı, “15 yaş altındaki hiçbir öğrencimizde akıllı telefon yok. İnternet ağımız korumalı. İlkokuldan beri tabletle eğitim var. Robot laboratuvarımız var. Teneffüslerde tablet kullandırmıyoruz. Ekran bağımlılığını önlemeye çalışıyoruz. El becerilerinin de gelişmesi için tablete kalemle yazıyoruz. Müfredatımız Milli Eğitim’e bağlı. Bunun yanında girişimcilik olsun, ekonomi-finans olsun yan derslerimiz var” dedi.
Sınav 17 Mayıs’ta 81 ilde yapılacak
Ebru Arpacı, “Gelecek yılki sınavımızı 17 Mayıs 2026’da 81 ilde yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığımızın onayı ile yapıyoruz. Anne veya baba kaybı olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 4. Sınıfta olan ve maddi durumu yetersiz bulunan öğrencileri kabul ediyoruz. Başvuruları e-okul üzerinden alıyoruz. Hiçbir şekilde sınav ücreti almıyoruz. İnternetten başvuruyu unutmuşsa sınav saatine dakikalar kala gelip nüfus cüzdanı ile başvuru yapabiliyor” ifadelerini kullandı.