Bursa’da üniversite-sanayi eğitiminde yeni dönem

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Nezaket ÇETİN-BURSA

Protokolle Bursa, öğrencilerin eğitimlerinin bir veya iki dönemini doğrudan işletmelerde geçireceği uygulamanın Türkiye’deki 7 pilot merkezinden biri olacak. Model kapsamında yükseköğretim programlarının sanayinin ihtiyaçlarına göre güncellenmesi ve iş gücü piyasası ile eğitim arasındaki bağın güçlendirilmesi hedeflenecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Mustafa Yavuz, üniversite rektörleri, akademisyenler, kent protokolü ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

“Nitelikli insan kaynağı olmadan yatırımlar kalıcı başarıya dönüşmez”

Törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel rekabette yüksek teknoloji ve üretim kapasitesi kadar, bu altyapıyı kullanacak ve geliştirecek insan kaynağının da belirleyici olacağını söyledi. Üniversite-sanayi iş birliğinin yalnızca öğrencilerin iş hayatına hazırlanması olarak görülmemesi gerektiğini belirten Burkay, eğitimin üretimle doğrudan ilişkilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Burkay, “Fabrikayı kurabilir, teknolojiyi ithal edebilir ve üretim kapasitenizi katlayabilirsiniz. Ancak o teknolojiyi geliştirecek ve üretimi geleceğe taşıyacak yetişmiş insan kaynağınız yoksa, yapılan yatırımları kalıcı başarılara dönüştüremezsiniz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin yalnızca teorik eğitimle mezun olmasının yeterli olmayacağını kaydeden Burkay, yeni modelle öğrencilerin eğitimleri sürerken üretim ortamını tanımalarının, iş kültürünü öğrenmelerinin ve mesleklerini reel sektör içerisinde deneyimlemelerinin sağlanacağını aktardı.

Müfredat sanayinin ihtiyacına göre şekillenecek

BTSO ile YÖK arasındaki protokolün Bursa açısından önemli başlıklarından birini de yükseköğretim programlarının sektör ihtiyaçlarına göre yeniden ele alınması oluşturacak. Sanayide ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut programların güncellenmesi, gerekli görülen alanlarda yeni programların açılması ve ders içeriklerinin sektör temsilcilerinin katkılarıyla geliştirilmesi planlanıyor.