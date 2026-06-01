Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite küresel listede yer aldı

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu CWUR’un 2026 Dünya Üniversite Sıralaması açıklandı. Dünyanın en iyi 2 bin üniversitesinin belirlendiği listede Türkiye’den 47 üniversite yer alırken, Hacettepe Üniversitesi Türk üniversiteleri arasında zirvede yer aldı. Listenin dünya birincisi ise tam puan alan Harvard Üniversitesi oldu.

Hacettepe Üniversitesi Türkiye’nin en iyisi oldu

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR) tarafından hazırlanan ve 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği 2026 sıralaması yayımlandı. Eğitim kalitesi, mezunların istihdam başarısı, akademik kadro ve araştırma performansı gibi kriterlerin dikkate alındığı listede Türkiye’den 47 üniversite ilk 2 bin içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Türk üniversiteleri arasında en yüksek sırayı 666’ncı basamaktaki Hacettepe Üniversitesi aldı. Hacettepe’yi İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi takip etti.

İlk 1000’e giren Türk üniversiteleri

CWUR sıralamasında ilk 1000’de yer alan Türk üniversiteleri şöyle:

1. Hacettepe Üniversitesi (666)

2. İstanbul Üniversitesi (707)

3. Ankara Üniversitesi (733)

4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi - ODTÜ (736)

5. Boğaziçi Üniversitesi (785)

6. İstanbul Teknik Üniversitesi (813)

7. Marmara Üniversitesi (939)

8. Koç Üniversitesi (989)

İlk 1000'in ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri ise sırasıyla şöyle:

9. Ege Üniversitesi (1052)

10. Çukurova Üniversitesi (1106)

11. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (1127)

12. Bilkent Üniversitesi (1140)

13. Gazi Üniversitesi (1151)

14. Yıldız Teknik Üniversitesi (1191)

15. Dokuz Eylül Üniversitesi (1206)

16. Erciyes Üniversitesi (1265)

17. Gaziantep Üniversitesi (1289)

18. Atatürk Üniversitesi (1351)

19. İstanbul Bilgi Üniversitesi (1378)

20. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (1397)

21. İstanbul Aydın Üniversitesi (1438)

22. Akdeniz Üniversitesi (1446)

23. Mersin Üniversitesi (1448)

24. Karadeniz Teknik Üniversitesi (1494)

25. Uludağ Üniversitesi (1506)

26. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (1515)

27. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (1532)

28. Bahçeşehir Üniversitesi (1553)

29. Fırat Üniversitesi (1559)

30. Necmettin Erbakan Üniversitesi (1588)

31. Adıyaman Üniversitesi (1612)

32. Selçuk Üniversitesi (1633)

33. Kafkas Üniversitesi (1653)

34. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (1688)

35. Sabancı Üniversitesi (1700)

36. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1708)

37. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1716)

38. Özyeğin Üniversitesi (1773)

39. Kocaeli Üniversitesi (1787)

40. Sakarya Üniversitesi (1790)

41. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1809)

42. Bingöl Üniversitesi (1854)

43. Süleyman Demirel Üniversitesi (1872)

44. Giresun Üniversitesi (1878)

45. İstanbul Medeniyet Üniversitesi (1939)

46. Sinop Üniversitesi (1986)

47. Gebze Teknik Üniversitesi (1992)

Sıralama hangi kriterlere göre hazırlandı?

CWUR sıralaması; eğitim kalitesi, mezunların iş bulma başarısı, akademik kadro kalitesi ve araştırma performansı olmak üzere dört ana başlık altında hazırlandı. Araştırma kategorisinde ise yayın sayısı, yüksek kaliteli yayınlar, bilimsel etki ve atıf performansı gibi göstergeler değerlendirildi.

Dünyanın en iyi 10 üniversitesi

2026 CWUR Dünya Üniversite Sıralaması’nda ilk 10 üniversite şu şekilde sıralandı:

1. Harvard Üniversitesi

2. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

3. Stanford Üniversitesi

4. Cambridge Üniversitesi

5. Oxford Üniversitesi

6. Princeton Üniversitesi

7. Pennsylvania Üniversitesi

8. Columbia Üniversitesi

9. Yale Üniversitesi

10. Chicago Üniversitesi

Harvard zirveyi bırakmadı

Tüm değerlendirme kriterlerinden tam puan alan Harvard Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitesi unvanını korudu. ABD ve İngiltere merkezli üniversitelerin ilk 10’daki ağırlığı dikkat çekerken, CWUR sıralaması yükseköğretim kurumlarının küresel akademik rekabet gücünü ortaya koyan en önemli uluslararası endekslerden biri olarak kabul ediliyor.