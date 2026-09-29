Eğitimde Türkiye'nin zirvesi belli oldu: İki il İstanbul'u geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi beklenen süre 16,8 yıl olarak hesaplandı. Bu süre bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.

İlkokula başlayan bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi beklenen süre 11,9 yıl olurken, okul öncesi eğitim için bu süre 1,6 yıl olarak belirlendi.

Zirvede iki il var

Muhtemel eğitim süresinin en yüksek olduğu iller 18,6 yıl ile Bayburt ve Karabük oldu. Bu illeri 18,4 yıl ile İstanbul ve 18,3 yıl ile Tunceli takip etti.

Aynı süreçte muhtemel eğitim süresi en düşük olan il 13,8 yılla Şanlıurfa olurken, bu ili 14,1 yılla Şırnak ve 14,3 yılla Muş takip etti. Böylece en yüksek ve en düşük muhtemel eğitim süresine sahip iller arasındaki fark 4,8 yıla ulaştı.

Kadınlarda eğitim süresi daha uzun

Muhtemel eğitim süresi kadınlarda 17,2 yıl, erkeklerde ise 16,3 yıl olarak hesaplandı. Bir önceki yıla göre kadınlarda yüzde 2,4, erkeklerde yüzde 2,5 düşüş gerçekleşti. Kadınlarda en yüksek süre Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta kaydedildi.

Kadınların erkeklere oranı üzerinden hesaplanan cinsiyet eşitliği endeksi de 1,05'e çıktı. 2018'de 0,97 olan göstergenin zaman içinde kadınlar lehine değiştiği görüldü.

OECD ortalamasının üzerinde

OECD ülkeleriyle karşılaştırmanın yapılabildiği en güncel yıl olan 2024 verilerine göre Türkiye'de ilkokuldan yükseköğretime kadar muhtemel eğitim süresi 17,2 yıl olarak hesaplandı. Aynı dönemde OECD ortalaması 16,6 yıl oldu.

OECD ülkeleri arasında en yüksek değer 20,9 yıl ile Yunanistan'da, en düşük değer ise 14,3 yıl ile Kolombiya'da kaydedildi.

Muhtemel eğitim süresi, bir kişinin mevcut okullaşma ve eğitim sistemine katılım koşullarının devam etmesi halinde örgün eğitimde geçirmesi beklenen toplam süreyi ifade ediyor. Bu nedenle gösterge, bir öğrencinin kesintisiz biçimde okulda geçireceği kesin süre anlamına gelmiyor.