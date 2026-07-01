Geleceğin meslekleri için düğmeye basıldı: 16 yeni lisans ve ön lisans programı 2026 tercih kılavuzunda

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YÖK, değişen iş gücü ihtiyaçları ve teknolojik dönüşüm doğrultusunda üniversitelerde açılacak yeni programları duyurdu.

16 yeni lisans ve ön lisans programı

Yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretimi gibi alanlarda oluşturulan bölümler, 2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alacak.

Açılacak lisans programları arasında yapay zeka odaklı bölümler şöyle:

"Tarih ve yapay zeka"

"Felsefe ve yapay zeka"

"İşletme ve yapay zeka"

Programlar ile yapay zekanın mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmayıp sosyal bilimlerle de buluşması hedefleniyor.

Bunun yanında "Finansal Teknoloji", "Biyoteknoloji ve Genetik", "Paramedik" ve "Balıkçılık Teknolojisi" bölümleri de ilk kez öğrenci kabul edecek.

Ön lisans düzeyinde ise ilk kez tercih kılavuzuna girecek bölümler şöyle:

"Yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama",

"Yapay zeka destekli tasarım ve animasyon"

"Dijital oyun teknolojileri"

"Mobil güvenlik teknolojileri"

"İlaç üretim teknolojisi"

"Patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği"

"Hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği"

"Laboratuvar hayvanları"

"Balıkçılık teknolojisi"

YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni programların belirlenmesinde mevcut ve gelecekte ortaya çıkacak iş gücü ihtiyaçlarının dikkate alınarak yapay zeka ve dijital tabanlı alanlarda yeni kontenjanlar oluşturulduğunu belirterek, yükseköğretimde dönüşüm sürecini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Çağın ihtiyaçlarına cevap vermeyen ve mezunlarına yeterli istihdam imkanı sunmayan programların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özvar, üniversitelerden yeni bölüm taleplerini sektör beklentileri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda hazırlamalarını istedi.