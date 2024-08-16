Genç oyuncu adaylarına özel eğitim: Yıldızlar Okulu Projesi

Yıldızlar Okulu Projesi, kuramsal ve uygulamalı kamera önü oyunculuğu eğitimini içeriyor ve 12 hafta sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dizi ve filmlerin Türk kültürü üzerinde oluşturduğu erozyon tehdidine karşı, önlem amacıyla hayata geçirilen projenin koordinatörlüğünü, medya ve iletişim uzmanı Can Çağatay Yetik üstleniyor.

Projenin akademik danışmanlığını ise Kastamonu Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Emre Ertürk yürütüyor. Senarist Makbule Kosif'in de eğitmen kadrosunda yer aldığı projede, kamera önü oyunculuk eğitimini, yönetmen Ali Balcı veriyor.