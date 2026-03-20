İkinci el okul üniforması dönemi başlıyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da hayata geçirilen yeni bir uygulama, hem çevreyi hem de aile bütçelerini korumayı amaçlıyor. School Uniform Reuse Network (SURN) adı verilen sistem sayesinde ebeveynler artık ikinci el okul üniformalarına daha kolay erişebilecek.

Hem tasarruf hem sürdürülebilirlik

32 belediyeyi temsil eden London Councils tarafından desteklenen proje, okul kıyafetlerinin daha uzun süre kullanılmasını teşvik ediyor. Yetkililere göre, üniformalar üretim maliyetine rağmen çoğu zaman kısa sürede kullanılmaz hale geliyor. Bu da hem ekonomik kayba hem de ciddi bir atık problemine yol açıyor.

Yeni sistemle birlikte aileler, çocuklarının küçülen ya da kullanılmayan üniformalarını diğer ailelere ulaştırabilecek. Böylece hem yeni kıyafet alma zorunluluğu azalacak hem de tekstil israfı önemli ölçüde düşecek.

İkinci el algısı değiştirilecek

Projenin en dikkat çeken hedeflerinden biri ise ikinci el kıyafetlere yönelik olumsuz algıyı kırmak. Yetkililer, yeniden kullanımın daha görünür ve erişilebilir hale getirilmesiyle bu kıyafetlerin “normal” hale gelmesini amaçlıyor.

Ailelere ekonomik destek

Artan yaşam maliyetleri karşısında zorlanan aileler için bu sistem önemli bir destek olarak görülüyor. Uzmanlara göre SURN, hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak hem de özellikle dar gelirli ailelerin üzerindeki mali yükü hafifletecek. Yeni uygulamanın başarılı olması halinde, modelin diğer şehirler için de örnek olması bekleniyor.