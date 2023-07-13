Işık Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde düzenlenen tören açış konuşmalarıyla başladı. Mezunlar Derneği Başkan Yardımcısı Barış Balcıoğlu'nun konuşmasıyla başlayan Tören, Öğrenci Konseyi Başkanı Ethem Tayyip Nazilli, Rektör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Serdar Sarıgül ve FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel'in konuşmalarıyla devam etti.

Törende konuşan Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman mezunlara seslenerek, “Sunucumuz biraz önce sizler birer kıvılcım olarak geldiniz birer meşale olarak gidiyorsunuz dedi bu söz Büyük Atatürk’ün, yurtdışına okumaya gönderilecek öğrenciler için trenlere binmeden çektiği telgraftan esinlenerek söylenmiştir: ‘Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz.’ 137 yıllık köklü Feyziye Mektepleri Vakfı’nın ‘iyi insan yetiştirir’ ilkesi ve adımızı bizzat kendisinin verdiği Atatürk’ün ‘en gerçek yol gösterici bilimdir’ görüşünün bize yüklediği sorumluluk doğrultusunda üniversitemiz 27 yıldır ülkemize hizmet veriyor” dedi.

“Işığımızı her yere taşıyın!”

Rektör Prof. Dr. Kahraman’ın ardından mezunlarla konuklara hitap eden Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Serdar Sarıgül ise 27 yıldır hizmet veren FMV Işık Üniversitesi olarak, alanında uzman 17 binin üzerinde mezun verdiklerine dikkat çekti.

“Yeteneklerinizi geliştirin”

Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel ise yaptığı konuşmada mezunların ülkemize birer meşale yakacağına inandığını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“İş hayatında önemli bir rekabet söz konusudur. TÜİK’in verilerine göre genç işsizlik oranı ciddi oranlardadır. Sizler bu rekabet ortamda başarılı olmak için tüm donanıma sahipsiniz. Ancak var olan donanım ve yetilerinizle yetinmeyip kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Sizlere ilk önerim belli konularda uzmanlaşmanız olacak. Yabancı dilinizi geliştirmeye devam edin.”

FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel konuşmasının sonunda başta uzun yıllar boyunca gösterdikleri fedakârca gayretler nedeniyle mezunların ailelerine ve FMV Mütevelli Heyeti, Işık Üniversitesi akademisyenleri ve tüm çalışanlarına da teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman eşliğinde, FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel, Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Serdar Sarıgül, FMV Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Zeynep Sezerman, FMV Yönetim Kurulu Üyesi Kâmil Özkartal ve Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Erbelger, birincilikle mezun olan öğrencilerimize plaketlerini ve diplomalarını takdim etti.

Tüm mezunlara belgelerinin dağıtımının ardından program, kep atma töreniyle sona erdi. Mezuniyet töreni için bir araya gelen öğrenciler, aileler ve öğretim üyeleri fotoğraf çekimi için sahneyi doldururken renkli görüntüler ortaya çıktı.